Программу по уборке мусора предложил бизнесмен

Маргулан Сейсембаев предложил бизнес план, который поможет развитию туризма в стране.

Программу по уборке мусора и туалетизации "TAZA LIKE" запустили в Казахстане. Инициаторами проекта стали бизнесмен Маргулан Сейсембаев объединение по развитию внутреннего туризма Nomad Explorer, передает Zakon.kz.

"Мне всегда было обидно, почему сельские дети ходят в такие ужасные школьные дырки в земле. Это же унижение человеческого достоинства с самого раннего детства. Это большой вопрос ко всем нам", - написал Сейсембаев в Instagram.

Маргулан Сейсембаев предложил бизнес план, который поможет развитию туризма в стране. Так, туалеты вдоль дорог предложено устанавливать Министерству индустрии и новых технологий. На туристических объектах - Министерству культуры и спорта. Внутри городов - акиматам. В сельских школах Министерству образования и науки, а в сельских больницах - Министерству здравоохранения.

"Туалеты будут также местом сбора мусора. Мы готовы организовать эту работу в рамкаx государственно-частного партнерства. Теперь нужно, чтобы Правительство прониклось глубоким смыслом этой программы. По сути, это элементарное уважение к своей земле и своим гражданам. Это также пример нашим детям, забота о ниx, чтоб они росли в чистой и культурной среде", - написал бизнесмен.

Он также отметил, что состояние туалетов вызывает чувство стыда перед туристами.

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