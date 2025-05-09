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Общество

Появилось первое фото из больницы замакима Шымкента после покушения

Маргулан Сейсембай, Руслан Берденов, покушение , фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 18:35 Фото: Facebook/Маргулан Сейсембай
Бизнесмен Маргулан Сейсембай навестил в больнице заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, в которого стреляли, сообщает Zakon.kz.

Он также 9 мая опубликовал на своей странице в Facebook его фотографию из больничной палаты. 


"После мечети поехал проведать настоящего патриота, человека, который когда-то работал со мной, честного и порядочного человека. Он единственный из политиков, которого я знаю лично и которого уважаю за его порядочность. Недавно на него было покушение, но слава Аллаху, чудом ему удалось выжить. Сейчас он в добром здравии и в хорошем настроении. Очень рад, что все обошлось!" – написал Сейсембай. 

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно произошедшего. 29 апреля министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, что состояние замакима стабильное: он самостоятельно передвигается, но остается под наблюдением врачей. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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