Казахстанских студентов не пустили в Южную Корею

Некоторых студентов из Семея не пропустили на борт самолета.

Студенты семейского Университета Шакарима не попали в Южную Корею для обучения языку. Об этом в Facebook сообщила Насима Корганбекова, передает Zakon.kz.

Насиме позвонили студенты из Семея, которые должны были находиться сейчас в Корее на языковых курсах. Сейчас они находятся в Алматы.

"Восемнадцать студентов из Семея не пропустили на борт самолета, который должен был доставить их в Корею на обучающие курсы. Приглашение есть. Визы нет, ибо у нас с этой страной без виз 30 дней. Шестерых пропустили. Они улетели. Но в страну не попали, и сейчас торчат где-то в камере для беженцев ожидая возвращения на родину. Мои друзья сказали, что Корея в последнее время очень часто так делает. Обуславливая это тем, что все там после таких поездок остаются жить нелегально. И что право пропуска остается за пограничниками", - написала Корганбекова.

По ее словам билеты студентов невозвратные.

"Представьте себе теперь их состояние. Кто-то впервые сел на борт самолета. И сразу попал в такую дрянь. Еще это семские ребята. Город, в котором в принципе нет денег. Я лично видела как некоторые копили на эту поездку", - написала она.

В Министерстве иностранных дел изучили детали сложившейся ситуации.

Выяснилось, что студенты не придерживались положений Соглашения о взаимной отмене визовых требований между двумя странами, вступившего в силу с июня 2014 года.

Так, согласно этому документу граждане РК при наличии действительных проездных документов (заграничный паспорт) могут посещать Республику Корея без предварительного оформления визы и находиться там не более 30 суток непрерывно.

"Однако они могут находиться там без визы 30 суток только лишь когда едут с туристической, деловой целью, с целью оздоровления или лечения, или по частным делам (посещение родственников, друзей и знакомых). При этом положения не распространяются на лиц, направляющихся в Республику Корея на трудоустройство, на учебу (языковые курсы, стажировка и др.), на постоянное проживание или с миссионерской целью", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

По его словам, в этом случае перед вылетом из Казахстана студентам было необходимо заблаговременно оформить южнокорейскую визу соответствующей категории в Посольстве Республики Корея в Астане или Генеральном консульстве этой страны в Алматы. В противном случае им будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея и применен режим депортации согласно южнокорейскому законодательству.

"Государственному университету им. Шакарима совместно с их южнокорейским партнерским университетом необходимо обратиться к властям Южной Кореи с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса. Далее решение вопроса будет уже в компетенции корейской стороны", - отметил Смадияров.

В МИД РК также напомнили казахстанцам о необходимости более тщательного изучения законов страны, в которую они намереваются поехать.

"Обращаем внимание на то, что сотрудники южнокорейской иммиграционной службы согласно законодательству своей страны вправе опросить любого иностранного гражданина при въезде на предмет соответствия заявленной цели визита реальному намерению и в случае расхождения в показаниях отказать во въезде в соответствии со статьей 7 Соглашения", - пояснил руководитель пресс-службы МИД РК.

В этой связи, для всех выезжающих в Южной Корею граждан РК вне зависимости от цели визита настоятельно рекомендуется иметь при себе обратный авиабилет, бронирование на гостиницу. В иммиграционной карте прибытия (заполняется в международном аэропорту по прибытии) необходимо чётко указать цель своего визита, адрес временного местонахождения в Республике Корея и желательно имя, наименование и контактную информацию приглашающего/встречающего лица/организации (компании-партнера, турагентства, медицинского учреждения).

Приглашающие/встречающие лица должны быть гарантом законного пребывания в Республике Корея, не превышающего 30-ти дней нахождения без визы, и своевременного возвращения в Казахстан. В противном случае прибывшим будет отказано во въезде иммиграционными властями Республики Корея.

"Также всем выезжающим желательно предварительно оформить медицинскую страховку перед выездом в Республику Корея, бесплатное оказание медицинских услуг в этой стране не предусмотрено", - заключил Смадияров.

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