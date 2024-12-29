В авиакатастрофе в Южной Корее предположительно погибли 179 человек
Фото: yonhap
На борту самолета, который разбился 29 декабря 2024 года в Южной Корее, находился 181 человек. Предположительно, выжить удалось лишь пассажиру и члену экипажа, которые сидели в хвосте воздушного суда, сообщает Zakon.kz.
По данным агентства Yonhap, в самолете находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди них 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
"Boeing 737 компании Jeju Air летел из Бангкока и разбился при посадке в аэропорту Муан в 288 км к юго-западу от Сеула. Из-за неисправности шасси самолет пытался приземлиться на фюзеляж. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и взорвался", – пишет агентство.
Предварительная причина катастрофы – столкновение с птицей. Идет расследование.
Местные власти официально подтвердили гибель 62 человек, но предупредили, что, вероятнее всего, погибли все, кроме уже спасенных. Таким образом, в ближайшее время число жертв резко возрастет.
Ранее сообщалось, что крушение в Муане – первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю Jeju Air, крупнейшего перевозчика Южной Кореи. Компания эксплуатирует Boeing 737-800 с 2017 года, до этого он принадлежал Ryanair.
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