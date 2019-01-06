Димаш попал в жюри китайского музыкального шоу
Об этом казахстанский исполнитель сообщил в соцсетях.
Фото : соцсети6 января 2019, 11:47
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов вошел в состав жюри нового музыкального шоу в Китае, сообщает Zakon.kz.
Об этом исполнитель сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
"Собираемся на съемки финала нового мегапроекта "Суперголос" на канале Хунан ТВ, где соревнуются образованные вокальные мастера. Я в составе жюри. Удачи всем конкурсантам".
На Новый год Димаш Кудайберген выступил в праздничных программах на телеканалах Казахстана, России и Китая.
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