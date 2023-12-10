Димаш станет членом жюри европейского музыкального шоу

Популярный певец Димаш Кудайберген станет членом жюри телевизионного шоу Европы "Виртуозы", сообщает Zakon.kz.

Новостью Димаш поделился на своей странице в Instagram.

Из публикации следует, что в жюри будет сидеть известный оперный певец, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы Пласидо Доминго.

"В 1999 году у нас дома была кассета с записью концерта трех великих теноров. Тогда я даже представить себе не мог, что спустя годы буду работать членом жюри самого захватывающего телевизионного шоу Европы "Виртуозы" вместе с великим Пласидо Доминго. Это прекрасная возможность для молодых талантливых конкурсантов стать настоящими звездами. Удачи всем участникам и нам, членам жюри. Спасибо за приглашение", – написал Димаш Кудайберген.

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген сыграл на рояле казахскую народную песню "Кусни Корлан".

