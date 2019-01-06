Корейский университет-партнер принес официальные извинения Университету Шакарима

Ранее казахстанских студентов не пустили в Южную Корею.

Президент Университета Кюнгдонг Глобал Кампус (Южная Корея) Джон Ли отправил письмо ректору Университета Шакарима с извинениями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Университета Шакарима.

От имени Университета Кюндонг Джон Ли выразил искренние извинения ректору, а также учащимся SKACC и их родителям об иммиграционном инциденте в Корее, который разрушил планы относительно Зимней программы KDU на 2019 год.

"Несмотря на то, что мы использовали все наши ресурсы для борьбы с такой несправедливостью и связались со многими правительственными учреждениями Кореи, мы не могли полностью устранить проблему за очень короткий период времени", - рассказал глава вуза.

По его словам, в последнее время правительство Кореи стало очень серьезно относиться к 20 странам, из которых много нелегальных работников. "К сожалению, Казахстан является одним из них", - объяснил Ли.

"Я хотел бы попросить вас присоединиться к нам для совместной работы над разработкой плана для правительства Кореи и посольства Кореи в Астане, чтобы такая серьезная ситуация никогда не повторилась с нами. KDU видит будущее в бесплатной мобильности наших студентов по всему миру для приобретения лучших навыков и образования. Мы не потерпим никакой несправедливости, которая представляет угрозу для нашего глобального видения и сотрудничества с нашим ведущим партнером - Университетом Шакарима в Семее, Казахстан".

5 января стало известно, что казахстанских студентов не пустили в Южную Корею.

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