Подросток за рулем: в МВД прокомментировали смертельный наезд на пешехода

За рулем находился 14-летний подросток. Он сбил 22-летнюю девушку.

Полиция Кызылординской области и министерство внутренних дел Казахстана рассказали о дорожно-транспортном происшествии в Кызылорде, в результате которого скончалась 22-летняя местная жительница, передает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация о том, что 28 декабря в Кызылорде на пересечении улиц Сулейменова и Нурмакова автомобиль совершил наезд на 22-летнюю девушку. Пострадавшая была доставлена в Областной медицинский центр. 1 января, не выходя из комы, она скончалась.

Директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев сообщил, что по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом проводится досудебное расследование.

Автомобиль принадлежит матери виновного лица. В тот день он без ведома родителя выехал на машине в город и допустил наезд на пешехода. После этого мальчик самостоятельно доставил пострадавшую в больницу

Подросток вину свою признает в полном объеме, на время следствия он отдан под присмотр матери.

В отношении владельца автомобиля начато досудебное производство по факту допуска к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления.

Расследование находится на контроле МВД РК.

В полиции добавили, что расследование проводится по статьям 345 и 349 УК РК. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства, дело контролируют начальник ДП и прокурор области.

5 января сообщалось об аналогичном случае в Костанайской области: 16-летний подросток не справился с рулевым управлением, выехал на встречку и врезался в стоящую на обочине машину. В результате скончалась молодая женщина, подросток и водитель второй машины попали в больницу.

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