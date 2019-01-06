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Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Он обосновал свое решение желанием вернуться в бизнес.

Фото : ТАСС6 января 2019, 20:28

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини объявил об уходе в отставку, сообщает Интерфакс.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить в министерстве обороны", - написал он в кратком заявлении, опубликованном на сайте американского оборонного ведомства.

В конце декабря об отставке объявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, а с 1 января сменился и руководитель ведомства - во главе министерства в должности исполняющего обязанности встал Патрик Шанахан, который пришел на смену прежнему главе министерства Джеймсу Мэттису.


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