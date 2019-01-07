Первая ракетка Казахстана пробилась в 1/8 финала турнира в Австралии

В первом раунде основной сетки Путинцева встречалась с представительницей Австралии.

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева смогла выйти в 1/8 финала турнира в Сиднее (Австралия), сообщает корреспондент Vesti.kz.



В первом раунде основной сетки Путинцева встречалась с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой. Казахстанка не испытала особых проблем в первом сете, завершив его со счетом 6:1.



Во втором Гаврилова сыграла удачнее и активнее. Упорная борьба перешла в тай-брейк, где сильнее вновь оказалась казахстанская спортсменка. Таким образом, со счетом 2:0 Путинцева вышла в следующий тур.



В следующем круге теннисистка встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) - Екатерина Александрова (Россия).



В финале квалификации Путинцева одолела соотечественницу Зарину Дияс - 6:2, 6:2.

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