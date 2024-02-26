Экс-первая ракетка Казахстана пробился в основную сетку турнира в Испании

В испанском Тенерифе проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в основную сетку одиночного разряда на отказе соперника, сообщает Zakon.kz.

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В финале квалификации ветеран казахстанского тенниса встретился с Лореном Локоли (№320 АТР). В первой партии при счете 4:1 в пользу Кукушкина французский игрок отказался от продолжения борьбы. Таким образом, наш спортсмен вышел в основную сетку состязаний, где сыграет с итальянцем Франко Агаменоне (№200 АТР).

Стоит отметить, в стартовом матче отборочного раунда Михаил Кукушкин обыграл экс-первую ракетку Грузии Николоза Басилашвили (№956 АТР) со счетом 6:2, 6:2.

В состязаниях также принимал участие другой казахстанец Тимофей Скатов, но ему не удалось преодолеть первый круг квалификации. Он уступил итальянцу Сальваторе Карузо (№328 АТР) – 4:6, 1:6.

Ранее ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Стали известны обновленные места представителей Казахстана.