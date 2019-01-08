Внесены изменения в систему доплат казахстанским педагогам
Постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.
Постановлением Правительства РК от 24 декабря 2018 года внесениы изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, передает Zakon.kz.
В частности, изменения коснулись учителей организаций образования, реализующих учебные программы начального, основного и общего среднего образования по обновленному содержанию образования. Им предусмотрена доплата до 30%.
Как поясняется, порядок и условия установления доплаты определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки.
Кроме того, учителям, реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования и имеющим квалификацию педагогического мастерства: педагог-мастер, педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-модератор.
Этим специалистам предусмотрена доплата за квалификацию педагогического мастерства от 30 до 50%.
Порядок и условия установления доплаты также определяются уполномоченным органом в области образования. Доплата устанавливается к должностному окладу с учетом фактической нагрузки.
Постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.
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