Как обезопасить детей во время зимних забав

Зимой практически все дети любят кататься на санках, с горки на ледянке, кидать снежки, лепить снеговиков и т.д.

Эксперты Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК о правилах безопасности детей в зимний период, передает Zakon.kz.

Зимой практически все дети любят кататься на санках, с горки на ледянке, кидать снежки, лепить снеговиков и т.д. Но радость детей могут омрачить травмы. Обезопасить себя от неприятных последствий помогут простые правила.

Одежда для зимней прогулки

Не кутайте ребенка! Найдите золотую середину! Одежда не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой одновременно. Зимняя обувь также должна быть удобной, подошвы – рельефными, тогда ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы он не потерял варежки, пришейте к ним резинку.

Катание на лыжах

Исключите все возможные опасные ситуации. Кататься следует в парковой зоне, за городом, в том районе города, где отсутствует движение автотранспорта.

Катание на коньках

Катайтесь на специально оборудованных катках.

Из-за невозможности исключения падения, одевайте ребенка в плотную одежду.

Не отходите от ребенка, чтобы в случае необходимости поддержать его и избежать падений.

Катание на санках, ледянках

Проверьте, нет ли в санках неисправностей.

Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках.

Спуск не должен выходить на проезжую часть, малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы или голову.

Игры около дома

Не разрешайте детям играть у дороги.

Не позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Под снегом могут быть: разбитые бутылки, камень, мусор и др.

Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корки, сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь.

Осторожно, гололед!

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить скользкие места.

Зимой особенно внимательно нужно переходить дорогу - на скользкой дороге машина не сможет сразу остановиться.

Осторожно, мороз!

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока вероятность обморожения.

Обучение детей поможет им избежать многих опасных детских неприятностей.

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