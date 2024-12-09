Перелом конечностей, травмы копчика и позвоночника: чем опасны зимние катания

Выпал снег, и многие устремились кататься на сноуборде, лыжах, коньках и горках. Однако с первым снегом и зимними активностями увеличиваются и очереди в травмпункты. Zakon.kz узнал у врача, какие травмы чаще всего случаются зимой и что стоит делать, чтобы избежать неприятных последствий.

По словам врача-травматолога Олжаса Жунусова, самые распространенные травмы в зимний период – это переломы конечностей: рук, ног, лучевой кости и голеностопа, травмы копчика и вывихи. Нередки и более серьезные повреждения, такие как черепно-мозговые травмы и переломы позвоночника.

"По нашим наблюдениям, именно зимой увеличивается количество травм из-за несоблюдения технической безопасности. Зачастую неподготовленные люди идут кататься на высоких склонах или в неспециализированных местах. А это может привести к серьезным травмам, вплоть до получения инвалидности или летального исхода. Поэтому тем, кто впервые встает на лыжи, сноуборд или коньки, лучше всего проконсультироваться с инструктором. Чтобы вам подобрали место для катания, в зависимости от вашего уровня подготовки, и, естественно, показали правильную технику катания, как падать и что в ни в коем случае нельзя делать". Олжас Жунусов

Фото: freepik

По его словам, именно при катаниях на высоких скоростях люди травмируются, ломают кости, что приводит ко всем вытекающим последствиям. Поэтому для своей безопасности не менее важно обеспечить защиту, включая шлем, обмундирование и экипировку, и никогда не кататься одному.

Особенно часто травмы случаются у экстремалов, которые увлекаются активными видами зимнего спорта, отмечает врач. Вспомним случай в Алматы в 2022 году, когда мужчина во время катания на лыжах погиб при сходе снежной лавины. Он выехал за пределы установленных для катания зон, столкнулся с лавинорезом и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: freepik

Говоря о травмах среди детей врач отмечает, что самый "травмоопасный" атрибут для катаниях на горках – это круглые "ватрушки". Они могут набирать высокую скорость и совершенно неуправляемы.

"Я работаю в детской больнице в Астане. В зимний период к нам в среднем обращаются около 200 детей с различными ушибами. До 30% случаев требуют оперативного вмешательства. И зачастую травмы связаны с катанием на "ватрушках", так как из-за формы их невозможно остановить, а они быстро набирают скорость. Если горка расположена рядом с дорогой, ребенок может просто вылететь на проезжую часть. Поэтому стоит использовать другие, более безопасные, санки, водить в специально отведенные для катания места и даже там быть начеку, всегда держать детей на виду и под присмотром", – говорит Жунусов.

Вместе с тем травматолог отмечает, что у детей часто встречаются обморожения конечностей, поскольку их кожа очень чувствительная, а переохлаждение организма может произойти буквально за 10-15 минут.

"В целом, в зимний период травмируются как дети, так и взрослые. Но в большинстве случаев зимой пострадавшими оказываются именно старшее поколение и экстремалы, которые занимаются зимними видами спорта. Есть такая закономерность, что летом больше травм у детей, а зимой у взрослых. К примеру, у людей старше 60 лет кости становятся более хрупкими из-за остеопороза, и при падении они часто инстинктивно подставляют руки и ноги, что приводит к переломам. А вот восстановление у них происходит гораздо медленнее, а иногда еще могут появиться осложнения". Олжас Жунусов

В практике специалиста летальных исходов от травм не было, однако он отмечает, что такое возможно.

Он рассказал, что бывали тяжелые травмы, которые в будущем могут привести к инвалидности. Поэтому всегда необходимо быть осторожным, соблюдать меры безопасности во время гололеда и на зимних катаниях.



Что нужно делать, если вы получили травму

Для начала нужно правильно оценить ситуацию, объясняет травматолог.

Если человеку очень плохо, действовать без медицинских навыков не стоит, ведь нередко движение пострадавшего может ухудшить его состояние. В этом случае следует дождаться прибытия скорой помощи, которая окажет квалифицированную медицинскую помощь.

Если человек может передвигаться, ему необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт, где будет проведен первичный осмотр и сделан рентгеновский снимок. В зависимости от тяжести травмы, в случае переломов, может быть наложена гипсовая повязка.

Чтобы избежать травм, наш собеседник рекомендует в зимний период носить правильно подобранную обувь, которая не скользит. Это поможет защитить от падений, особенно во время гололеда.

Врач напоминает, что важно соблюдать осторожность при любых зимних активностях, будь то катание на лыжах, сноуборде, коньках или даже просто прогулки по снегу. Для каждого вида зимнего спорта следует использовать соответствующее оборудование и защиту.

Важно помнить, что даже на катке или в парке можно получить травму, если не соблюдать простые правила.