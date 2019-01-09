Новорожденные умерли в Атырау. Роженицы требуют проверки перинатального центра

Женщины собираются подать коллективное заявление во все возможные инстанции, чтобы доподлинно выяснить, кто виноват в гибели младенцев.

В Атырау роженицы требуют срочной проверки областного перинатального центра. Женщины уверяют, в медучреждении один за другим гибнут новорожденные, при этом всем ставят одинаковые диагнозы. Мамы, потерявшие детей, подозревают, что малыши могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Эти четыре женщины покинули областной перинатальный центр не с долгожданными малышами, а со свидетельствами об их смерти. Счастливое ожидание прибавления в семействе и благополучные роды, к несчастью каждой из них закончились трагедией.

- Я родила сама, у меня была двойня. Роды прошли хорошо. Детей забрали в реанимацию, а на восьмой день сказали, что мальчику нужно сделать переливание крови. Потом сказали, что у него отек, кровь пошла изо рта, и он умер, следом за ним с теми же симптомами умерла дочка, - поделилась жительница Атырау Альбина Ермекова.

Самое страшное, говорит женщина, все произошло на глазах медиков и никто ничего не смог сделать. Женщины уверяют, что даже стали свидетелями гибели нескольких детей после переливания крови или плазмы за последние несколько месяцев.

- Всем нам женщинам говорят один диагноз – внутриутробная инфекция. Ну так же не может быть! - сказала жительница города Гульжайна Серикбаева.

Женщины уверяют, таких как они, потерявших детей, много. Похоронив новорожденных, немного придя в себя, они снова и снова идут к врачам. Требуют разумных объяснений, отчего погибли дети. Однако главврач уверяет, что никаких ЧП в их роддоме не происходило, а бывшие пациентки непонятно зачем раздувают скандал, вместо того, чтобы обратиться в органы.

- У вас нет никаких доказательств, никаких жалоб на нас не поступало. Вы раздуваете ажиотаж среди населения. Вы написали в облздрав? Написали в полицию? Вам хоть кто-нибудь дал справку, ответил, что врачи виноваты? - спросил главврач областного перинатального центра Атырау.

Официальную информацию о том, сколько детей скончались в этом роддоме, атырауское управление здравоохранения обещает предоставить только через две недели. А мамы, потерявшие детей, собираются подать коллективное заявление во все возможные инстанции, чтобы доподлинно выяснить, кто виноват в гибели младенцев.

Ирина Морозова.

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