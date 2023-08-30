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Рожениц напугали мыши в перинатальном центре Атырау

Рожениц напугали мыши в перинатальном центре Атырау Фото: скриншот с видео
В отделении патологии, где находятся готовящиеся к родам женщины, пациентки обнаружили мышей. Это вызывало возмущение и гнев среди рожениц, в администрации заверили, что дезинфекцию проводят регулярно, сообщает Zakon.kz.

Видео, снятое пациентками отделения патологии перинатального центра Атырау, разлетелось по социальным сетям и пабликам. Роженицы опасаются инфекций, жители города возмущены такой антисанитарией, передает АкЖайык.

"Это угроза новорожденному ребенку! Мышь - рассадник инфекции, бегает около еды роженицы, потом новорожденный получит эту инфекцию с грудным молоком. Дезинфекцию в таком учреждении надо делать каждую неделю"
"У меня есть похожее видео из роддома. В палате, на кухне их полно – я еле вытерпела эти 4 дня, что находилась там, почти не спала. Но врачи замечательные"
"Не нужно тут лежа комментировать, лучше держите свои спальные места в чистоте. Вы думаете, что мышей персонал из дома приносит? Не нужно есть в постели, разве дома вы едите в ней?"

В администрации перинатального центра Атырау, который, к слову, находится за пределами города и базируется на основе бывшего ковидного госпиталя, рассказали, что обработку делают регулярно.

"Поскольку здание находится в степной местности, кишащей грызунами, то неудивительно, что они появились и в здании. Со своей стороны мы регулярно проводим дезинфекцию, но несмотря на это мыши периодически снова появляются. В ближайшие дни дезинфекция будет проведена повторно. Как вы знаете, старое здание перинатального центра ремонтируется, а после завершения ремонта – в октябре – всех пациенток переведут обратно". Пресс-служба перинатального центра

Ранее стало известно, что в Караганде на водоводе 800 мм по улице Аманжолова, 162а произошел порыв, в результате которого без воды остались тысячи горожан. Аварию пытаются ликвидировать больше полутора суток.

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Мария Мельникова
Атырау Атырауская область
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