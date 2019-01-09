По факту наезда автобуса на пешеходов в Караганде начато досудебное расследование
В результате ДТП пешеходы с различными травмами госпитализированы.
Фото : из открытых источников9 января 2019, 10:38
В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали случай наезда автобуса на пешеходов, передает Zakon.kz.
По факту дорожно-транспортного происшествия имевшего место в районе им.Казыбек би в Караганде начато досудебное расследование по статье 345 часть 2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
8 января на перекрестке пр.Республики – пр.Шахтеров 50-летний водитель автобуса "НЕФАЗ" на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 25 и 26 лет.
В результате ДТП пешеходы с различными травмами госпитализированы.
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