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По факту наезда автобуса на пешеходов в Караганде начато досудебное расследование

В результате ДТП пешеходы с различными травмами госпитализированы.

Фото : из открытых источников9 января 2019, 10:38

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали случай наезда автобуса на пешеходов, передает Zakon.kz.

По факту дорожно-транспортного происшествия имевшего место в районе им.Казыбек би в Караганде начато досудебное расследование по статье 345 часть 2 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.

8 января на перекрестке пр.Республики – пр.Шахтеров 50-летний водитель автобуса "НЕФАЗ" на пешеходном переходе совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 25 и 26 лет.

В результате ДТП пешеходы с различными травмами госпитализированы.


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