Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Банк Астаны" будет ликвидирован - решение вступило в силу

Городской суд Алматы отказал в удовлетворении апелляционных жалоб.

Фото : Kazpravda.kz9 января 2019, 14:01

Решение суда о ликвидации АО "Банк Астаны" вступило в законную силу, передает Zakon.kz.

26 ноября 2018 года решением специализированного межрайонного экономического суда Алматы по иску Нацбанка РК "Банк Астаны" был ликвидирован. 28 декабря стало известно о том, что на решение суда первой инстанции поступили апелляционные жалобы от шести юридических и трех физических лиц.

9 января стало известно, что по результатам рассмотрения апелляционных жалоб Городской суд Алматы отказал в их удовлетворении. Таким образом решение суда о ликвидации "Банка Астаны" вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

18 сентября 2018 года было принято решение о лишении АО "Банк Астаны" лицензии на проведение банковских и иных операций. Все операции по банковским счетам клиентов и самого банка были прекращены 19 сентября.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты