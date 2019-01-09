Так, региональная квота приема оралманов на 2019 год в количестве 2 103 человек.

Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2018 года установлена региональная квота приема оралманов и переселенцев на 2019 год, сообщает Zakon.kz.

Так, региональная квота приема оралманов на 2019 год в количестве 2 103 человек.

Региональная квота приема переселенцев на 2019 год в количестве 7 771 человека.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено к 1 августа 2019 года и 1 февраля 2020 года представлять в правительство отчет о выполнении документа.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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