Установлена региональная квота приема оралманов и переселенцев на 2019 год
Так, региональная квота приема оралманов на 2019 год в количестве 2 103 человек.
Фото : inform.kz9 января 2019, 14:51
Постановлением Правительства РК от 29 декабря 2018 года установлена региональная квота приема оралманов и переселенцев на 2019 год, сообщает Zakon.kz.
Так, региональная квота приема оралманов на 2019 год в количестве 2 103 человек.
Региональная квота приема переселенцев на 2019 год в количестве 7 771 человека.
Министерству труда и социальной защиты населения поручено к 1 августа 2019 года и 1 февраля 2020 года представлять в правительство отчет о выполнении документа.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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