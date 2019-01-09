Как рассчитывается средняя заработная плата в Астане

Эта цифра складывается по результатам анализа статистической формы 1-Т (отчет по труду).

Среднемесячная номинальная заработная плата по Астане на сегодняшний день составляет более 230 тысяч тенге. И.о. руководителя департамента статистики Астаны Жанар Серикбаева рассказала о том, откуда берутся такие цифры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

По ее словам, эта цифра складывается по результатам анализа статистической формы 1-Т (отчет по труду), которую ежеквартально сдают зарегистрированные в городе предприятия, в том числе национальные компании, министерства, головные офисы крупных предприятий.

По данным департамента статистики, в Астане на 1 января 2019 года зарегистрировано более 73 тысяч юридических лиц, филиалов и представительств и около 98 тысяч субъектов индивидуального предпринимательства.

"Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по Астане за январь-сентябрь 2018 года составляла 233 163 тенге. Эти данные основываются на статистических формах, которые мы ежеквартально собираем у зарегистрированных в городе предприятий и юридических лиц. Они отчитываются по так называемой форме 1-Т. Далее мы рассчитываем среднюю заработную плату одного работника. Она выявляется путем деления суммы начисленного фонда заработной платы (должностные оклады, доплаты, надбавки, премии, и иные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера) с учетом налогов и других удержаний на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде", - объяснила Жанар Серикбаева.

Она также отметила, что необходимо учитывать то, что в столице Казахстана находятся головные офисы всех крупных предприятий, национальных компаний, министерства, субъекты малого и среднего бизнеса.

Официальные статистические данные о среднемесячной заработной плате можно посмотреть на сайте stat.gov.kz.

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