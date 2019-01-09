В Костанае погиб электромонтер
Мужчина выполнял электротехнические работы.
Фото : из открытых источников9 января 2019, 19:22
Полиция прокомментировала факт гибели электромонтера в Костанае, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"8 января в полицию поступило сообщение о гибели сотрудника частного предприятия при проведении электротехнических работ по улице Толстого города Костаная. Обстоятельства произошедшего выясняются",- прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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