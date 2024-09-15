В Астане дорожный рабочий погиб под колесами автомобиля

В Астане 14 сентября 2024 года водитель насмерть сбил мужчину, который выполнял дорожные работы на проезжей части, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного Департамента полиции, ДТП случилось, когда водитель автомобиля LADA следовал по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай.

"После того, как сбил мужчину, водитель допустил столкновение с автомобилем KIA Sportage, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм. Водитель и пассажиры KIA Sportage доставлены в больницу. После медицинского осмотра их отпустили домой", – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а водитель водворен в ИВС ДП Астаны. Проводится расследование.

Около двух часов ночи 15 сентября 2024 года очередное смертельное ДТП случилось на 25 км трассы Алматы – Оскемен. Водитель на скорости врезался в бетонное ограждение.