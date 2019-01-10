Что будет с вернувшимися из Сирии казахстанцами

Все возможные последствия от возвращения казахстанцев, находящихся в зоне конфликтов в Сирии, были учтены.

Лишать гражданства и наказывать будут только тех, кто участвовал в террористических действиях. Об этом сообщил начальник департамента КНБ, генерал-майор Бакытбек Рахымбердиев на брифинге в МИД, посвященном гуманитарной операции "Жусан" в Сирии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что все возможные последствия от возвращения казахстанцев находящихся в зоне конфликтов в Сирии были учтены. И операция "Жусан" хоть и стала самой масштабной, но не была первой.

"В отношении 6 мужчин и 1 женщины сейчас ведутся досудебные расследования по подозрению в участии в террористической деятельности. Окончательную точку поставит суд. Этот момент учтен. Всего привезено 6 мужчин, 11 женщин, 30 детей. Общественность волнует вопрос - нет ли какой-либо угрозы со стороны этих возвращённых лиц. Нужно отметить, что конфликт в Сирии, Ираке и Афганистане длится уже несколько лет, и с этого периода ряд граждан, конечно, не в таких масштабах понемногу были постепенно возвращены в течение нескольких лет. Только 40% из них привлечены к уголовной ответственности, некоторые уже даже вышли на свободу. Все остальные подвергались мерам профилактики, реабилитации с участием гражданского общества, родственников в первую очередь. На данный момент мы какой-либо угрозы со стороны этих лиц не видим", - сказал он.

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Процедура лишения гражданства, введенная по инициативе президента Назарбаева, прорабатывается в отношении некоторых лиц, все еще пребывающих в зонах конфликта. И, возможно, будет реализована по решению суда.

"Но те, которые возвращены, здесь совсем другая ситуация, категория. Они добровольно изъявили желание вернуться. Те, кто будет признан виновным, понесут наказание здесь в Казахстане. Кто невиновен, а их большинство, то здесь вопрос о лишении их гражданства и такой целесообразности не усматривается", - подчеркнул спикер.

Также в МИД рассказали о подробностях гуманитарной операции Казахстана в Сирии

Татьяна Ковалева, Астана

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