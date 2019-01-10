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Число разбившихся на Капчагайской трассе машин превысило 30

Люди, чьи авто стали участниками аварии, вынуждены выйти из своих машин и стоять подальше от дороги на морозе.

Фото : zakon.kz10 января 2019, 12:28

Между поселками Ынтымак и Утеген батыр в Алматинской области уже стоят около 30 разбитых автомобилей, передает Zakon.kz.

Некоторые машины столкнулись друг с другом, некоторые врезались в отбойник, кто-то оказался в овраге. Люди, чьи авто стали участниками аварии, вынуждены выйти из своих машин и стоять подальше от дороги на морозе.

Массовое столкновение на Капчагайской трассе произошло сегодня, 10 января, утром. По одной из версий, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, водители стали резко тормозить, и произошло ДТП.

Несмотря на гололед и туман, водители не соблюдают мер безопасности и движутся на достаточно высокой скорости.


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