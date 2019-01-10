Превышение средней скорости: реально ли выписать штраф

Где в Алматы уже установлены видеокамеры "Системы средней скорости", и как работает система "Жолақ".

Уже больше месяца алматинские автолюбители горячо обсуждают введение "Системы средней скорости" на городских дорогах. Ее суть заключается в том, что система измеряет среднюю скорость автомобиля от одного поста видеофиксации до другого, и если участок пройден за более короткое время, чем это регламентировано ПДД, автомобилиста оштрафуют за превышение. В принципе система работает еще с декабря прошлого года, но до сих пор непонятно, какие дорожные скоростемеры задействованы в ней, как именно измеряется средняя скорость, работает она в штатном режиме или до сих пор проходит тестирование, и стоит ли нарушителям, попавшим в ее объективы ожидать реального штрафа. На эти и другие вопросы журналисту Zakon.kz ответила начальник Управления технической службы ДП Алматы Ольга Агафонова.

- Сколько всего в Алматы работает постов видеофиксации, и сколько из них уже подключены к "Системе средней скорости" движения транспортных средств?

- Всего на сегодняшний день в Алматы работают 110 постов фиксации. Сначала было установлено 104 поста фиксации скоростного режима и проезда на запрещающий сигнал светофора и еще один пост (напротив ТРЦ MEGA Park) по фиксации нарушений правил парковки. А сравнительно недавно дополнительно к этим постам были установлены еще шесть постов по линии БРТ по ул. Тимирязева, которые фиксируют въезд на полосу, выделенную для общественного транспорта. Но, конечно, не все эти посты способны определять среднюю скорость. Мы провели тестирование по внедрению этого проекта и поняли, что "среднюю скорость" целесообразнее "включать" именно на скоростных участках. Поэтому пока мы при активной поддержке городского акимата решили внедрить эти посты по Восточной объездной дороге и по Северному кольцу, где в основном и происходят ДТП с нарушением скоростного режима.

То есть сейчас на фиксацию именно средней скорости направлено шесть постов. Мы замерили с помощью сертифицированного средства расстояние между одним постом и другим, и подключили сервер точного времени, чтобы у нас синхронизировалось время по всем постам видеофиксации в городе в целом. В итоге мы получили сертифицированное расстояние и сертифицированное время. То есть две постоянные величины. Соответственно, деля расстояние на время, мы получаем скорость движения транспортного средства между постами.

- И где именно в Алматы установлены такие видеокамеры-скоростемеры?

- У нас уже практически полностью ими "закрыта" аль-Фараби: – пересечение с пр. Достык, пр. Назарбаева, ул. Ремизовка. А также ул. Северное кольцо: – пересечение ул. Бурундайская, ул. Жансугурова. Также пересечение ул. Сейфулина и Тимирязева. То есть именно те участки, где происходит основное количество ДТП из-за нарушения скоростного режима. Когда мы планировали внедрение этой системы, то в первую очередь исходили из состояния аварийности на том или ином участке. Наверняка вы помните, сколько раньше было аварий на аль-Фараби. Теперь же на участках, где установлены посты фиксации, ДТП практически нет. Более того, если спускаться с аль-Фараби по ул. Сейфулина, где раньше все друг друга обгоняли и "подрезали", то сейчас вы можете сами увидеть, что все автомобилисты там очень аккуратно ездят. То есть наша система уже приносит плодотворные результаты, хотя пока и работает в тестовом режиме.

-То есть, как это в тестовом режиме? Ведь планировалось, что она заработает в полную силу еще в декабре прошлого года?

- С декабря 2018 года все это работает в автоматическом режиме и ежедневно на всех этих участках фиксируется более 1200 нарушений. И мы хотим добиться того, чтобы наши граждане привыкли соблюдать скоростной режим именно на протяжении всего участка дороги. А не только в той точке, где установлен пост видеофиксации или размещено оповещение о том, что имеется скоростемер. Сейчас мы ждем последний сертификат, который надеюсь, получим уже в скором времени. Пока же проводится тестирование всей этой системы, соответствующие замеры и т.п., чтобы у наших автовладельцев не возникало претензий, что якобы что-то там измеряется неправильно.

- Так штрафуют уже за превышение средней скорости или нет?

- Мы сейчас никого не штрафуем по той простой причине, что ждем получения последнего сертификата. Но, как я уже сказала, все нарушения, совершенные на тех участках, где установлены наши посты на аль-Фараби и Северном кольце, фиксируются. И, как только получим последний сертификат, начнем выписывать предписания о штрафах. Поэтому я бы все же посоветовала автолюбителям уже сейчас следить за своим скоростным режимом, чтобы потом полученное предписание о наложенном штрафе не стало для них неожиданностью.

- А за те нарушения, что были зафиксированы в декабре и сейчас, на автовладельцев могут быть наложены штрафы?

- Естественно, за те нарушения, что зафиксированы сейчас, то есть до получения сертификата, мы налагать штрафы не можем. Но начнем их выписывать с момента регистрации сертификата и внесения в реестр, как средства измерения нашего алгоритма работы. Но я хочу особо отметить, что для нас главное вовсе не штрафы, как считают многие автолюбители, а дорожная безопасность. И нас очень радует, что после того, как мы нашими постами, пусть пока и работающим в тестовом режиме, закрыли наиболее аварийные участки на аль-Фараби и Северном кольце, у нас там перестали гибнуть люди и разбиваться машины. Чтобы понять, насколько снизилось количество ДТП на этих участках, достаточно сравнить статистику прошлого и текущего года.

- Не могли бы вы разъяснить, как работает эта система на практике? Понятно, что если автомобиль едет по прямой от камеры до камеры, то среднюю скорость вычислить несложно. Но как быть, например, в случаях если он свернул на определенном участке дороге в строну, и, проехав определенное расстояние по параллельной улице, где нет камер фиксации, вновь вернулся на прежний маршрут?

- Протяженность от поста до поста в среднем составляет 2 000 метров или 2 километра. Например, водитель пересек первый пост в 13.00, а второй – в 13 01. Мы просто берем эти 2 000 метров и делим на время, которое у нас зафиксировалось при проезде первого и второго поста. Соответственно, скорость движения составила 97 километров в час. Это простая формула.

А что водитель будет делать в промежутке между двумя постами фиксации на протяжении этих двух километров, в принципе не имеет значения. Для нас главное, чтобы все машины двигались с одинаковой скоростью и не старались обогнать друг друга. Если же водитель, положим, остановился и покурил, или объехал этот участок по параллельной дороге, то соответственно, приедет ко второму посту значительно позже, а значит, ничего не нарушит. К тому же, мы эти участки разметили таким образом, что возможные съезды и выезды на эту дорогу минимальны. Мы же закрываем только скоростные участки. А фактически на всех скоростных участках запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

В целом же вся эта система направлена на так называемых "шахматистов", которые без конца обгоняют, подрезают, перестраиваются из ряда в ряд. А с внедрением нашей системы просто теряется смысл в подобных гонках.

Также хочу вас заверить, пробок от этого не будет. Потому что люди перестанут торопиться, обгонять друг друга и приостанавливаться. Ведь еще из школьного курса физики всем известно, что если первая едущая впереди машина притормозила, то движение пятой машины приостановилось уже на пару минут, а десятая и вовсе будет стоять на месте. Мы же хотим перейти к плавному и равномерному движению на дороге. Кроме того, сократится и количество вредных выбросов по той же аль-Фараби и Северному кольцу. Просто потому, что при равномерном движении водители будут меньше "газовать".

- Кроме внедрения "системы средней скорости" предполагалось, что с 1 января 2019 года следить за нарушителями ПДД начнут также камеры системы "Жолақ", установленные на автобусах и троллейбусах. Введено ли это новшество в практику?

- Да с 1 января 2019 года в Алматы уже действует система "Жолақ" позволяющая в реальном времени производить фиксацию нарушений ПДД касательно выделенной полосы для маршрутных транспортных средств. Плюс к этому она фиксирует не только нарушения, совершенные рядом с автобусом или троллейбусом, но и все нарушения, что совершил сам водитель общественного транспорта. Кроме того, комплекс "Жолақ" предусматривает "тревожную" кнопку, которая позволяет оперативно связаться с ситуационным центром полиции и сообщить, если автобус или троллейбус попал в ДТП, произошло возгорание или еще какая-то чрезвычайная ситуация.

Оборудование этой системы было установлено и протестировано еще в прошлом году на одном троллейбусе 25 маршрута. И за три дня испытаний было зафиксировано 104 факта нарушений ПДД. В связи с этим аким города поддержал нас с внедрением этой системы, акимат выделил деньги, и в конце этого года мы установили систему "Жолақ" на 50 троллейбусах, то есть практически на всех троллейбусах города. Автобусы пока этой системой не оснащали, но планируем сделать это в будущем. Хотя в принципе и троллейбусы уже охватывают практически все центральные улицы города, что не только позволило сократить число нарядов дорожно-патрульной полиции, но и минимизировало контакты полицейских с автовладельцами, что значительно снижает коррупционные риски. Ведь с автоматической системой фиксации не договоришься.

- Каким образом нарушения, зафиксированные системой "Жолақ," обрабатываются и передаются в полицию?

- Выгрузка полученных данных осуществляется автоматически. То есть автобус или троллейбус ездит по своему маршруту, а когда приезжает вечером в автопарк, все эти видеозаписи в автоматическом режиме "сбрасываются" с помощью системы Wi-Fi на сервер обработки данных. На этом сервере имеются специальные GPS-карты, с которых считываются все транспортные средства-нарушители, попавшие в объектив в течение дня и все нарушения, совершенные ими.

Затем все это, опять же в автоматическом режиме, отправляется в Центр обработки данных. Когда оператор уже открывает предписание, то видит непосредственно само транспортное средство, сверяет его госномер с тем госномером, который у него высветился в автоматической системе определения автовладельца, его адреса проживания и других данных. Затем он тщательно должен проверить, чтобы не было ошибок. Ведь иногда бывает, что когда, например, идет снег или дождь, госномера считываются неразборчиво. Поэтому он еще раз все тщательно сверяет, заверяет это предписание своей цифровой подписью и отправляет дежурному офицеру. Тот дополнительно все проверяет, и это предписание уже конвертом направляется непосредственно автовладельцу.

-И сколько таких "писем счастья" уже направлено автовладельцам благодаря системе"Жолақ" ?

- Хотя все сертификаты на эту систему уже получены, мы сейчас продолжаем ее тестировать, потому что еще есть небольшие проблемы по передаче непосредственно информации и обработке данных. Поэтому программное обеспечение нужно немного подкорректировать, чтобы все это было удобно для наших операторов и читабельно для самих получателей штрафов. Соответственно, пока эта система работает в тестовом режиме, реально никого не штрафуют. Но полученная информация ежедневно выгружается на сервер и обрабатывается, и мы ожидаем, что в полном объеме эта система заработает с 15 января.

Владимир Демидов

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