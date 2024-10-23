Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение средней скорости на трассах

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса 23 октября 2024 года рассказал, когда заработает система замера средней скорости на трассах, сообщает Zakon.kz.

Марат Карабаев отметил, что сейчас ведется работа по интеграции видеокамер на дорогах с информационной системой Генеральной прокуратуры.

"Полагаем, что к середине декабря эту интеграцию завершим", – отметил он.

Тогда и начнут, по его словам, штрафовать нарушителей.

"Эта мера необходима для обеспечения сохранности жизни наших граждан. Это крайне необходимая норма. Мы уже несколько раз говорили о том, что у нас на трассе Астана – Боровое максимально допустимая скорость – 140 километров. У нас были машины, которые 237 километров в час ездили. Человек в любую долю секунды может потерять управление. Для нас обеспечение порядка, законности и сохранения жизни наших граждан – приоритет. Поэтому средняя скорость – это крайне необходимая норма", – пояснил министр.

Планов же вводить такую систему в городах у ведомства на сегодня нет.

О введении средней скорости на автодорогах Казахстана стало известно весной 2024 года. Тогда сообщалось, что она будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути, сертифицированными контрольно-измерительными средствами и приборами.