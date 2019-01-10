4,5 млн пассажиров обслужил аэропорт Астаны за год

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в 2018 году увеличил пассажиропоток на 6%

За 2018 год из воздушной гавани столицы выполнено более 30 тыс. рейсов, сообщает Zakon.kz.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев обслужил более 4,5 млн пассажиров. Это на 6% больше по сравнению с прошлым годом.

"Благодаря открытию в 2018 году новых международных направлений: Вильнюс, Тюмень Челябинск, Сочи и Душанбе, количество обслуженных пассажиров по международным направлениям увеличилось и составило около 1,8 млн человек. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил свыше 2,7 млн человек. Наиболее востребованными внутренними направлениями остаются Алматы, Шымкент и Атырау. В 2018 году из аэропорта Нурсултан Назарбаев выполнено более 30 тыс. вылетов", – сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Астаны".

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, являясь одним из современнейших аэропортов Евразийского континента, ежедневно встречает и выпускает до 180 рейсов, до 17 тыс. человек в сутки. Максимальная пропускная способность столичного аэропорта составляет 2500 пассажиров в час. Из аэропорта осуществляют регулярные рейсы казахстанские и зарубежные авиакомпании по 21 внутренним и 36 международным направлениям.

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