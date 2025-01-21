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Общество

Аэропорт Астаны обратился к пассажирам с важной информацией

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 10:33 Фото: Zakon.kz
В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев сегодня предоставили информацию о задержке рейсов, сообщает Zakon.kz.

Как следует из обращения к пассажирам, в связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны временно закрыта на период с 08:33 до 10:33 местного времени 21 января 2025 года.

"Для обеспечения безопасности и устранения снежных масс на аэродроме работает 10 единиц специализированной техники. На данный момент из 70 запланированных рейсов шесть задержаны, а из 68 рейсов, ожидающих прибытия, 14 также имеют задержки. Все задержки связаны с погодными условиями и техническим обслуживанием аэродрома".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

В столичной воздушной гавани отметили, что пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта www.nn-airport.kz или по телефону круглосуточного контакт-центра: 8 (7172) 702-999.

"Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за обновлениями".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Ранее сообщалось, что трассы закрыли от Астаны до Щучинска и Караганды из-за бурана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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