Родные погибшего от рук полицейского в Алматы требуют для него строгое наказание

На скамье подсудимых – теперь уже экс-полицейский Азамат Беристемов, который не так давно аналогичным образом лишился своего отца.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы началось главное судебное заседание по делу об убийстве сотрудника полиции Сабита Бегланулы, сообщает Sputnik.

26 сентября 2018 года в служебном гараже инспектор местной полицейской службы Азамат Беристемова из табельного оружия выстрелил в коллегу Сабита Бегланулы. Пострадавший был доставлен в больницу, но ранение оказалось смертельным. Полиция начала досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

Судебный процесс пришлось отложить из-за неявки подсудимого Азамата Беристемова в связи с его болезнью.

"Подсудимый отказался ехать на заседание, потому что он заболел. Подтверждающих сведений мы из СИЗО не получили. Без его участия мы не можем проводить заседание", — заявил председательствующий судья Ерлан Болатов.

Следующее заседание назначено на 17 января.

Отметим, что подсудимый и погибший полицейский были родственниками. Изначально сообщалось, что причиной конфликта стала семейная ссора.

Тетя Сабита Бегланулы Гульбике Мамырбекова требует для подсудимого строгого наказания. По ее словам, погибший испытывал колоссальный стресс и хотел вернуться в родной аул. Она говорит, племянник по характеру был спокойным и никогда бы сам не полез в драку.

"Сабита притесняли, на него оказывали давление. Незадолго до гибели он говорил о желании сменить работу, хотел перевестись в аул. Кто стал бы просто так уходить с работы, бросать квартиру, за которую еще оплачивает ипотеку? Когда в августе на дне рождения сына Сабита супруга Фариза сказала, что муж хочет разводиться, мы не поверили. Азамат, оказывается, заявил, что если увидит Сабита в следующий раз, то не пожалеет его", — сказала Мамырбекова.

Женщина эмоционально высказалась, что "настоящий мужчина пустил бы вторую пулю себе в лоб". Она призналась, что была изначально против брака Сабита и Фаризы. Свадьбы не желала и мать невесты, уточнила она.

Тетя погибшего впервые призналась: перед свадьбой Сабита она слышала о том, что брат невесты держит при себе оружие. На тот момент она подумала, что в случае необходимости мужчина защитит ее племянника.

Сабит с супругой не конфликтовал, прокомментировала родная сестра погибшего Жанар Мамырбекова. Если бы были трудности в семье, невестка обязательно рассказала бы, сказала она.

С подозреваемым в убийстве Азаматом погибший общался нормально. Но в последние дни брат был без настроения и даже в отпуск домой в аул приехал без жены, сказала Жанар.

На семью погибшего сейчас оказывается моральное давление, добавила она. Жанар огорчена тем, что Азамат и родственники постоянно звонят и просят прощения, но не удосужились лично сказать слова соболезнования на похоронах и поминках.

"Есть видеодоказательство, что Азамат первым вытащил пистолет. Он его обматерил, а потом выстрелил", — сказала Жанар.

Родственники погибшего надеются, что виновник трагедии понесет справедливое наказание.

В 2017 году Азамат Беристемов аналогичным образом лишился отца: начальник департамента по делам обороны Алматинской области, полковник Бердибек Беристемов был застрелен своим подчиненным.

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