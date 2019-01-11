Новые счета за отопление шокировали семейчан

Жильцы, не согласившиеся платить такие суммы, пошли разбираться к коммунальщикам.

В Семее жителей многоэтажки шокировали новые счета за отопление. Цифры в два, а то и в три раза больше, чем обычно. За трёхкомнатную квартиру, например, хозяева теперь платят 17 тысяч тенге. Возмущенные люди бросились за разъяснениями к коммунальщикам, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Отопительный сезон в этом доме на 120 квартир начался как обычно. Однако очередной счет пришел с какими-то, как говорят жильцы, нереальными цифрами. Отопление для них вдруг подорожало больше чем в два раза.

Жильцы, не согласившиеся платить такие суммы, пошли разбираться к коммунальщикам. От них и узнали, что в подвале сломался общедомовой счетчик. Тепловики, так и не дождавшись показаний, выставили людям счета по общему тарифу согласно площади жилья. А люди принялись выяснять, почему вышел из строя дорогой прибор и кто за это ответит. КСК всю вину перекладывает на коммунальщиков. Те с претензиями не соглашаются.

В КСК, где должны следить за исправностью прибора, своей вины не видят. Говорят, старый счетчик простоял почти 15 лет. И теперь его нужно заменить. Тогда и суммы в счетах снова станут адекватными. Правда, и новый прибор учёта жильцам придется покупать за свой счет. Люди снова в недоумении – каждая квартира уже сдавала по 3-4 тысячи, а сумму так и не собрали.

Коммунальный скандал в отдельно взятом доме разразился едва ли не на весь Семей. Тогда за проблему взялись в городском отделе ЖКХ. Однако их выводы жителей многоэтажки тоже не обнадежили.

- Теплоснабжающая организация выставила счета согласно своему тарифу. Это связано с тем, что прибор учета не прошел проверку. Мы проводили собрание с жильцами и объяснили им это, - рассказала заведующая сектором жилищной политики отдела ЖКХ Семея Куралай Дуйсенбаева.

Счета хотя и кажутся астрономическими, но оплачивать их все же придется. Теперь все 120 квартир этого дома так и будут платить за тепло по тарифу согласно площади, пока сами не соберут почти полмиллиона тенге на новый счетчик.

Ирина Морозова.

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