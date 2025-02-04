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Общество

90 тысяч тенге за отопление: жители Актобе шокированы многотысячными счетами

тарифы на тепло, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 23:52 Фото: freepik
В Актобе жильцы дома, построенного по госпрограмме, пришли в акимат из-за счетов за отопление и воду. Некоторым насчитали свыше 90 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Люди недоумевают, откуда такие суммы, и попросили разъяснений.

"За трехкомнатную квартиру выставили счет в 93 тыс. тенге. За двухкомнатную – 45 тыс. Это только за отопление. Просто ужас! Где нам взять такие деньги?" – цитирует Шынар Акбалиева КТК.

Все собравшиеся – жильцы новостройки в жилом массиве Есет батыра. Люди утверждают, что въехали в дом, где уже были коммунальные долги. Но устраивать скандал новоселы не стали и молча оплатили выставленные счета. А спустя год в новом отопительном сезоне суммы в квитанциях опять выросли.

Горожане не могут понять, почему. Монополисты же утверждают, что все закономерно. Оказывается, в многоэтажке нет общедомового счетчика, поэтому абонентам приходится оплачивать за полную квадратуру, что в разы дороже. Ко всему с января тариф увеличился со 192 тенге до 235 за квадратный метр.

Чиновники пообещали теперь поставить в многоэтажке счетчик. Сделает это застройщик, который вообще-то обязан был давно установить его. Но вот надеяться на перерасчет людям не стоит.

"Начисления производятся строго по тарифам, которые утверждает нам ЖКРМ. Мы же не на базаре находимся, мы не можем от себя любые тарифы применять. Строго по утвержденным тарифам. Это за определенный месяц задолженность. За один месяц такой задолженности быть не может". Замначальника по расчетам АО Aqtobe Su-Energy Group Улболсын Темирбаева

Ранее сообщалось, как изменились тарифы на комуслуги в 2024 году.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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