Почему введен запрет на начисление вознаграждения по текущим счетам

Государство пытается стимулировать клиентов размещать деньги в банках не на текущих, а на сберегательных счетах, то есть на счетах, открываемых при заключении договора банковского вклада.

С 1 января 2019 года вознаграждение за пользование деньгами на текущем счете не выплачивается. Соответствующие изменения внесены в статью 751 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Напомню, что прежняя редакция указанной статьи устанавливала в императивной форме обязанность банка начислять клиенту вознаграждение на деньги, находящиеся на банковских счетах. Логика этого правила была достаточно проста: раз банк пользуется деньгами, которые размещены на счетах, то банк должен платить за это клиенту вознаграждение. Проще говоря, это плата за пользование клиентскими деньгами. Размер и порядок оплаты вознаграждения должны были отражаться в договоре между банком и клиентом. Такая обязанность распространялась не только на сберегательные, но и на текущие счета.

Помимо ГК, изменения внесены и в Закон “О платежах и платежных системах”. Из перечня операций, осуществляемых по текущему счету, исключена такая операция, как выплата вознаграждения по счету (пункт 5 статьи 27).

Как видно, теперь банки не могут начислять вознаграждение по текущим счетам.

Почему это сделано?

Причина очевидна: государство пытается стимулировать клиентов размещать деньги в банках не на текущих, а на сберегательных счетах, то есть на счетах, открываемых при заключении договора банковского вклада.

Заметим, что государство побуждает вкладывать деньги не просто на депозиты, а на депозиты на определенный срок. В этих целях в 2018 году в Казахстане введен новый вид банковских вкладов - сберегательные (правда, о том, что эта мера оказалась половинчатой, читайте здесь), установлен повышенный порог гарантирования сберегательных депозитов физлицам до 15 млн тенге. Депозиты до востребования становятся менее привлекательными для вкладчиков, поскольку размер ставки вознаграждения по ним ограничен теперь порогом в 0,1 процента годовых (пункт 1-1 статьи 760 ГК РК).

Возникает вопрос о порядке применения новой нормы о запрете начисления вознаграждения по текущим счетам. Что делать с уже открытыми до 1 января 2019 года текущими счетами? Распространяются ли на них запрет?

В этом вопросе я бы предложил руководствоваться правилом статьи 383 ГК, согласно которому “если после заключения договора законодательством устанавливаются обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда законодательством установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров”.

Смысл данной нормы заключается в том, что действие вновь принятого закона распространяется только на те правоотношения, которые возникли после введения в действие этого закона. Применение правил, установленных новым законодательством, к условиям ранее заключенных договоров может быть только в тех случаях, когда новым правилам придана обратная сила.

Норме о запрете начисления вознаграждения по текущим счетам обратная сила не придана. Следовательно, запрет распространяется только на правоотношения, возникшие после введения в действие запрета, то есть с 1 января 2019 года.

Таким образом, по текущим счетам, открытым до 1 января 2019 года, вознаграждение должно начисляться на оговоренных ранее сторонами условиях. Запрет начисления вознаграждения касается только текущих счетов, открываемых после указанной даты.

Еще момент. С 1 января 2019 года введено в действие правило, согласно которому за осуществление безналичных платежей и переводов денег банк может выплачивать доход, определяемый договором банковского счета, от суммы безналичных платежей и переводов денег (ч. 3 ст. 751 ГК).

Речь идет о так называемых “кэшбэках” (cash back) - вознаграждении, зачисляемому клиенту от суммы безналичного платежа (например, по платежной карточке). Кэшбэки применяются как для стимулирования клиентов использовать безналичные платежи, так и для стимулирования покупательского спроса на определенные товары, услуги. Например, применение кэшбэка в размере 1% по платежной карточке означает, что за любую покупку (или определенные виды покупок) по ней клиенту будет зачисляться на счет 1% от суммы платежа по карточке. Выгодно клиенту, да и банк и продавец товара (услуг) не остаются в накладе.

Кэшбэки применяются казахстанскими банками уже не первый год. Новая норма, по сути, лишь легализует данную практику.

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