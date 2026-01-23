Вознаграждение по текущим счетам: где казахстанцам выгоднее хранить деньги

В Национальном банке Казахстана (НБК) 23 января 2026 года высказались о поправке в закон о банках, которая предусматривает начисление процентов на текущие счета граждан, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему вознаграждение по текущим счетам ограничили ставкой в 1%. Тогда как по депозитам ставка вознаграждения намного выше, особенно если речь идет о вкладах в тенге.

Председатель НБК Тимур Сулейменов напомнил, что ⁠лет 6 назад для более четкой регламентации депозитных и текущих счетов была введена их категоризация.

"Нужна была стабильная база фондирования. Понятно, что депозит – это стабильная база фондирования, человек кладет деньги, заключает договор и на какое-то время банк может этими деньгами пользоваться. Текущий счет – это ты сегодня положил и в любой момент с него списал деньги – оплатил коммунальные услуги, за услуги связи и так далее. Нужна стабильность. Банки должны фондировать экономику, исходя из того, какой объем денег у них есть. Поэтому стабильная база фондирования депозитов важна", – пояснил глава Нацбанка.

По его словам, на сегодня банки выработали свои продукты. В такой ситуации Тимур Сулейменов считает нецелесообразным "иметь законодательный запрет по текущим счетам".

"Предложили 1% (ставку вознаграждения. – Прим. ред.), потому что это была всегда банковская практика. 1-1,5% всегда начислялись. Это возможность. Мы не можем заставить банки начислять... Вы когда открываете банковскую карту, подписываете договор. Банки, которые хотят больше клиентов привлечь, могут сказать, что по твоим остаткам будет начисляться 1%. Те банки, которые не хотят, не будут этого делать. Это рыночная конкуренция, это возможность, это не обязательство", – указал он.

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов при этом напомнил о возможности быстрого перевода денег с текущего счета на депозит, где ставка вознаграждения выше.

"Все банки предлагают через приложение открывать депозиты со ставками не 1%, а даже больше. У всех есть возможность открыть либо гибкий депозит, либо сберегательный. По сберегательным ставки выше, по гибким – ниже, но зато вы можете его пополнять и снимать в любой момент времени. Поэтому этот ажиотаж по 1% начислений процентов на текущие счета – это проблема, высосанная из пальца. Сегодня любой человек может за пару минут просто перевести деньги с одного счета на другой", – резюмировал он.

Его поддержал Тимур Сулейменов.

"Если у вас большие остатки, держать их на текущем счете нет необходимости. Переводите все на депозит и там будет не 1-3%, а текущие 15%", – рекомендовал глава Нацбанка.

Ранее Тимур Сулейменов дал рекомендации относительно ипотечных кредитов.