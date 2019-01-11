18 побед без поражений: Актюбинские хоккеисты продолжают беспроигрышную серию игр

Главным тренером ХК "Актобе" является Юлиус Пензес из Словакии, ранее тренировавший команду "Иртыш", сборные Словакии и Румынии.

Молодежная хоккейная команда "Актобе", созданная в регионе в 2018 году, продолжает беспроигрышную серию игр в чемпионате Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Актюбинской области сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Мейрамбек Махамбетов, передает Zakon.kz.

По поручению акима области Бердыбека Сапарбаева в регионе ведется планомерная работа по расширению инфраструктуры для занятий зимними видами спорта. В Актобе впервые за годы Независимости был открыт хоккейный модуль "Олимп", в котором 630 детей занимаются хоккеем с шайбой, шорт-треком, фигурным катанием. В 2018 году в рамках ГЧП с участием словацких инвесторов был построен Ледовый Дворец стоимостью 3,8 млрд. тенге. В целом, число детей, занимающихся зимними видами спорта, планируется увеличить до 1500.

"В сентябре была создана молодежная команда "Актобе", в состав которой вошли сильнейшие игроки в возрасте 16-18 лет. За короткий срок хоккеисты смогли сплотиться и показать отличный результат, одержав 18 побед. Мы надеемся, что возрождение данного вида спорта и отличные результаты нашей команды значительно повысят интерес молодежи к хоккею", - отметил руководитель управления, добавив, что в планах создание взрослой профессиональной команды.

Главным тренером ХК "Актобе" является Юлиус Пензес из Словакии, ранее тренировавший команду "Иртыш", сборные Словакии и Румынии.

"Основной задачей, которая стоит перед тренерским составом является не только одержать победу в чемпионате Казахстана среди молодежных команд, но и начать подготовку местных хоккеистов. В этих целях на базе клуба действует хоккейная академия для детей 2011-2013 годов рождения, также растим собственные кадры среди талантливых воспитанников спорткомплекса "Олимп", в котором хоккеем занимаются 320 учащихся", - поделился планами директор молодежного хоккейного клуба "Актобе" Ринат Нурахметов.

В состав команды войдут и лучшие хоккеисты турнира "Жулдызша", который проводится на 83 хоккейных кортах, построенных на территории области.

Отметим, что 13-14 января, а также 18-19 января на Ледовой арене в Актобе пройдут очередные домашние игры. Молодёжная команда "Актобе" встретится с "Мунайши" и "Барыс".

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