Спорт

"Арсенал" обыграл "Брентфорд" и продлил беспроигрышную серию до 18 игр

Футбол Победа АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:54 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский футбольный коллектив "Арсенал" продолжает прекрасную серию удачных матчей, которая достигла отметки "18 матчей без поражения". Минувшей ночью "канониры" у себя дома переиграли "Брентфорд" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Во встрече 14-го тура АПЛ подопечные Микеля Артеты забили два безответных мяча в ворота "пчел". Сначала отличился Микель Мерино, а под конец матча Букайо Сака установил итоговый счет – 2:0.

Таким образом, "пушкари" никому не проигрывают на протяжении 18 игр, 15 побед и 3 ничьи. В последний раз лондонскую дружину огорчали футболисты "Ливерпуля" (1:0).

После гостевого успеха "Арсенал" накопил 33 очка и единолично лидирует в АПЛ с отрывом в пять очков от "Ман Сити".

"Доминировали в игре и создали самые опасные моменты, очень доволен. Играть три дня спустя, не восстановившись, и снова победить, горжусь игроками. В ключевые моменты наши игроки должны делать то, что должны, и мы это, безусловно сделали. Мерино невероятен, его гол великолепен. Движение, качество, реализация, то, как он рассчитывает момент, его скорость. Это феноменально".Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Из других встреч 14-го тура можно отметить следующие результаты: "Ньюкасл" – "Тоттенхэм" (2:2), "Ливерпуль" – "Сандерленд" (1:1), "Лидс" – "Челси" (3:1).

Одним из ярких матчей прошедшего тура стал поединок между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити", где было забито девять мячей.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
