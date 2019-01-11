Дойдет ли доллар до 400 тенге, и как это отразится на Казахстане

По мнению экономиста, даже если доллар будет стоить 450 тенге, это вызовет скорее психологический эффект, но вряд ли сильно отразится на экономике нашей страны.

Несмотря на дедолларизацию сознания, проводимую нашим правительством, курс американской валюты продолжает волновать умы казахстанцев. Так, традиционный рост доллара к Новогодним праздникам, когда его курс приблизился к 380 тенге, вызвал очередную волну прогнозов о неизбежном "взлете американца" и ослаблении национальной валюты. Некоторые экономические эксперты даже утверждали, что реальная стоимость доллара уже составляет 420 тенге, и удерживать его на нынешнем уровне удается лишь благодаря интервенциям, проводимым Нацбанком, и высоким ценам на нефть. И хотя доллар в последнее время медленно, но дешевеет, негативные ожидания остаются. Своим мнением о текущей ситуации с долларом и прогнозом курсообразования американской валюты на 2019 год с журналистом Zakon.kz поделился известный казахстанский экономист Айдархан Кусаинов.

Как будет меняться курс в течение года

Комментировать мнения экспертов, прогнозирующих резкий взлет американской валюты и утверждающих, что реальный курс доллара составляет 420 тенге, экономист отказался. Но пояснил, что высказывания о якобы систематическом вмешательстве Нацбанка в курсообразование, мягко говоря, далеки от истины. Ведь финрегулятор ежемесячно публикует объемы проведенных им интервенций, и все эти данные есть в открытом доступе.

"В прошлом году, насколько я помню, только один раз Нацбанк провел серьезные интервенции в октябре, чтобы доллар как раз благодаря высказываниям подобных экспертов, и возникших на этом фоне панических настроений, выше 400 тенге не "улетел". И это вполне нормально. Но никаких системных интервенций ни в прошлом году, ни в этом не проводилось. Поэтому в прошлом году и происходили серьезные колебания курса, в основном вызванные сезонными факторами. Но если взять в целом, то курс тенге к доллару находился в своем равновесном коридоре – 360-370 тенге. Как вы знаете, каждый год у нас курс доллара начинается и заканчивается примерно на одном уровне к январю. По крайней мере, в последние три года", – отметил Айдархан Кусаинов.

Он полагает, что ситуация с долларом в прошлом году развивалась вполне предсказуемо. Начав год с 330 тенге за доллар, мы в связи с сезонными факторами, к июлю подошли к 340, а уже в августе-сентябре достигли отметки в 370, а в октябре к 380. И немалую роль здесь сыграли именно панические настроения и спекуляции на валютном рынке. После этого, как обычно бывало раньше, должен был начаться "откат". Примерно до уровня 350-360 тенге за доллар. Однако в ноябре неожиданно упали цены на нефть, и в итоге мы так и остались на уровне 370.

И, по мнению экономиста, в этом даже есть определенные плюсы. Ведь если бы не было всех этих сезонных колебаний, и курс доллара весь прошлый год оставался на уровне 350, а потом из-за падения цен на нефть вырос до 370, панических ожиданий и истеричных высказываний было бы гораздо больше. Что же касается текущего уровня курса тенге и доллара, то, по мнению Айдархана Кусаинова, он сейчас находится в равновесии, а в ближайшем времени можно ожидать небольшого снижения.

"Сейчас доллар находится в равновесном коридоре 370-375 тенге за доллар, и я думаю, что в ближайшее время произойдет определенное укрепление тенге. Возможно, в марте-апреле курс будет примерно 360, а если нефть сильно подорожает, то и до 350 может дойти. Потом опять начнется сезонный рост доллара, как это из года в год у нас происходит, и ближе к осени мы, наверное, увидим курс 380, а, может быть, и 400 тенге. Но опять же, если нефть сильно не подорожает. То есть, я могу дать все те же прогнозы, что давал и в прошлом году, только нужно прибавить 15-20 тенге", – сказал экономист.

Доллар уже не тот, что раньше

При этом он настоятельно рекомендует казахстанцам не зацикливаться на курсе доллара, так как эта валюта уже в принципе не имеет такого значения, как это было еще пару лет назад. По итогам 2018 года практически все мировые валюты ослабли по отношению к доллару, но это не привело ни к каким чрезвычайным последствиям.

"В прошлом году доллар укрепился по отношению ко всем мировым валютам, и, в общем-то, никаких катастрофических последствий в мировой экономике это не вызвало. Просто чуть сдвинулся номинальный курс, но с точки зрения торгового баланса, платежных систем, цены в конечном итоге – ничего страшного не произошло. Яркий показатель – у нас ослабление к евро почти в два раза меньше, чем к доллару. По рублю ситуация тоже более или менее стабильна и его цена составляет в среднем 5,6. По юаню мы тоже в паритете так и находимся где-то в районе 55 тенге за юань. То есть мы все рассуждаем в рамках курса тенге к доллару. А правильнее рассуждать в рамках курса тенге к евро, к рублю или юаню. А по отношению к этим валютам сдвиги гораздо более низкие, чем к доллару", – пояснил Айдархан Кусаинов.

По его словам, прежде всего, нужно понять, что дедолларизация должна быть не только в сознании, но и в экономике. И к валютам стран являющихся нашими основными торговыми партнерами, курс тенге не сильно ослаб. Потому что их валюты тоже ослабли. Поэтому с точки зрения нашей экономики, паритета покупательской способности – в общем, всех нормальных экономических показателей - ничего страшного в росте доллара по отношению к тенге нет, а значит истерить по этому поводу не стоит.

"К этому можно добавить, что в 2019 году, возможно, будут какие-то серьезные потрясения на мировых рынках капитала, которые могут напрямую отразиться на движении мировых валют. Например, существует вариант развития экономического кризиса в США, а также вариант очередного витка торговых войн. Но здесь очень важно учесть два момента. Первый – все эти потрясения напрямую не скажутся на Казахстане. По крайней мере, в физическом плане, хотя психологически страхи, конечно, будут нагнетаться. И второй, очень важный момент. Номинальный курс доллара сегодня имеет все меньшее значение в мире, потому что номинальные колебания курса всех мировых национальных валют становятся очень широкими по отношению к доллару, и он реально утрачивает свое значение в качестве основной резервной расчетной валюты. И если смотреть с этой точки зрения, то широкие колебания курса тенге к доллару не имеют никаких серьезных, значимых экономических последствий", – подчеркнул экономист.

Он отметил, что сейчас нам гораздо важнее смотреть на курсы валют основных наших торговых партнеров, а не на курс доллара. Потому что даже если он будет 400-450 тенге, то это вызовет скорее психологический эффект, но имеет все меньше реального экономического смысла.

Владимир Демидов

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