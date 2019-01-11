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Дойдет ли доллар до 400 тенге, и как это отразится на Казахстане

По мнению экономиста, даже если доллар будет стоить 450 тенге, это вызовет скорее психологический эффект, но вряд ли сильно отразится на экономике нашей страны.

Фото : Ok11 января 2019, 15:26

Несмотря на дедолларизацию сознания, проводимую нашим правительством, курс американской валюты продолжает волновать умы казахстанцев. Так, традиционный рост доллара к Новогодним праздникам, когда его курс приблизился к 380 тенге, вызвал очередную волну прогнозов о неизбежном "взлете американца" и ослаблении национальной валюты. Некоторые экономические эксперты даже утверждали, что реальная стоимость доллара уже составляет 420 тенге, и удерживать его на нынешнем уровне удается лишь благодаря интервенциям, проводимым Нацбанком, и высоким ценам на нефть. И хотя доллар в последнее время медленно, но дешевеет, негативные ожидания остаются. Своим мнением о текущей ситуации с долларом и прогнозом курсообразования американской валюты на 2019 год с журналистом Zakon.kz поделился известный казахстанский экономист Айдархан Кусаинов.

Как будет меняться курс в течение года

Комментировать мнения экспертов, прогнозирующих резкий взлет американской валюты и утверждающих, что реальный курс доллара составляет 420 тенге, экономист отказался. Но пояснил, что высказывания о якобы систематическом вмешательстве Нацбанка в курсообразование, мягко говоря, далеки от истины. Ведь финрегулятор ежемесячно публикует объемы проведенных им интервенций, и все эти данные есть в открытом доступе.

"В прошлом году, насколько я помню, только один раз Нацбанк провел серьезные интервенции в октябре, чтобы доллар как раз благодаря высказываниям подобных экспертов, и возникших на этом фоне панических настроений, выше 400 тенге не "улетел". И это вполне нормально. Но никаких системных интервенций ни в прошлом году, ни в этом не проводилось. Поэтому в прошлом году и происходили серьезные колебания курса, в основном вызванные сезонными факторами. Но если взять в целом, то курс тенге к доллару находился в своем равновесном коридоре – 360-370 тенге. Как вы знаете, каждый год у нас курс доллара начинается и заканчивается примерно на одном уровне к январю. По крайней мере, в последние три года", – отметил Айдархан Кусаинов.

Он полагает, что ситуация с долларом в прошлом году развивалась вполне предсказуемо. Начав год с 330 тенге за доллар, мы в связи с сезонными факторами, к июлю подошли к 340, а уже в августе-сентябре достигли отметки в 370, а в октябре к 380. И немалую роль здесь сыграли именно панические настроения и спекуляции на валютном рынке. После этого, как обычно бывало раньше, должен был начаться "откат". Примерно до уровня 350-360 тенге за доллар. Однако в ноябре неожиданно упали цены на нефть, и в итоге мы так и остались на уровне 370.

И, по мнению экономиста, в этом даже есть определенные плюсы. Ведь если бы не было всех этих сезонных колебаний, и курс доллара весь прошлый год оставался на уровне 350, а потом из-за падения цен на нефть вырос до 370, панических ожиданий и истеричных высказываний было бы гораздо больше. Что же касается текущего уровня курса тенге и доллара, то, по мнению Айдархана Кусаинова, он сейчас находится в равновесии, а в ближайшем времени можно ожидать небольшого снижения.

"Сейчас доллар находится в равновесном коридоре 370-375 тенге за доллар, и я думаю, что в ближайшее время произойдет определенное укрепление тенге. Возможно, в марте-апреле курс будет примерно 360, а если нефть сильно подорожает, то и до 350 может дойти. Потом опять начнется сезонный рост доллара, как это из года в год у нас происходит, и ближе к осени мы, наверное, увидим курс 380, а, может быть, и 400 тенге. Но опять же, если нефть сильно не подорожает. То есть, я могу дать все те же прогнозы, что давал и в прошлом году, только нужно прибавить 15-20 тенге", – сказал экономист.

Доллар уже не тот, что раньше

При этом он настоятельно рекомендует казахстанцам не зацикливаться на курсе доллара, так как эта валюта уже в принципе не имеет такого значения, как это было еще пару лет назад. По итогам 2018 года практически все мировые валюты ослабли по отношению к доллару, но это не привело ни к каким чрезвычайным последствиям.

"В прошлом году доллар укрепился по отношению ко всем мировым валютам, и, в общем-то, никаких катастрофических последствий в мировой экономике это не вызвало. Просто чуть сдвинулся номинальный курс, но с точки зрения торгового баланса, платежных систем, цены в конечном итоге – ничего страшного не произошло. Яркий показатель – у нас ослабление к евро почти в два раза меньше, чем к доллару. По рублю ситуация тоже более или менее стабильна и его цена составляет в среднем 5,6. По юаню мы тоже в паритете так и находимся где-то в районе 55 тенге за юань. То есть мы все рассуждаем в рамках курса тенге к доллару. А правильнее рассуждать в рамках курса тенге к евро, к рублю или юаню. А по отношению к этим валютам сдвиги гораздо более низкие, чем к доллару", – пояснил Айдархан Кусаинов.

По его словам, прежде всего, нужно понять, что дедолларизация должна быть не только в сознании, но и в экономике. И к валютам стран являющихся нашими основными торговыми партнерами, курс тенге не сильно ослаб. Потому что их валюты тоже ослабли. Поэтому с точки зрения нашей экономики, паритета покупательской способности – в общем, всех нормальных экономических показателей - ничего страшного в росте доллара по отношению к тенге нет, а значит истерить по этому поводу не стоит.

"К этому можно добавить, что в 2019 году, возможно, будут какие-то серьезные потрясения на мировых рынках капитала, которые могут напрямую отразиться на движении мировых валют. Например, существует вариант развития экономического кризиса в США, а также вариант очередного витка торговых войн. Но здесь очень важно учесть два момента. Первый – все эти потрясения напрямую не скажутся на Казахстане. По крайней мере, в физическом плане, хотя психологически страхи, конечно, будут нагнетаться. И второй, очень важный момент. Номинальный курс доллара сегодня имеет все меньшее значение в мире, потому что номинальные колебания курса всех мировых национальных валют становятся очень широкими по отношению к доллару, и он реально утрачивает свое значение в качестве основной резервной расчетной валюты. И если смотреть с этой точки зрения, то широкие колебания курса тенге к доллару не имеют никаких серьезных, значимых экономических последствий", – подчеркнул экономист.

Он отметил, что сейчас нам гораздо важнее смотреть на курсы валют основных наших торговых партнеров, а не на курс доллара. Потому что даже если он будет 400-450 тенге, то это вызовет скорее психологический эффект, но имеет все меньше реального экономического смысла.

Владимир Демидов


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