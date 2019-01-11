Ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России намерены в Казахстане

Аналогичный запрет на ввоз бензина из РФ уже вводился с 25 августа 2018 года.

Министерство энергетики РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации", предусматривающий трехмесячный запрет на ввоз в Казахстан из России бензина железнодорожным транспортом, передает Zakon.kz.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина", - говорится в документе.

Департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго будет поручено уведомить об этом Пограничную службу.

Проект приказа будет согласован с министром индустрии и инфраструктурного развития и министром финансов.

Аналогичный запрет на ввоз бензина из РФ уже вводился с 25 августа 2018 года.

В Минэнерго сообщали о том, что в Казахстане в настоящее время производят бензина в достаточном количестве для собственных нужд.

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