С начала отопительного сезона от отравления угарным газом в Казахстане погибли 36 человек

От отравления природным газом погибли 17 человек, травмированы 24 человека.

С начала отопительного сезона, в жилом секторе республики по причине отравления угарным газом без возникновения пожара погибли 36 человек, травмированы 93 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

От отравления природным газом погибли 17 человек, травмированы 24 человека.

За последние двое суток 9-10 января 2019 года по республике от отравления угарным и природным газом погибли 8 человек и госпитализированы 9 человек из-за неисправности печного отопления на твердом топливе и на природном газе, газовой колонки.

Так, из-за неисправности печного отопления на твердом топливе и газовой колонки погибли 4 человека и госпитализированы 5 человек: в г.Талдыкорган Алматинской области в садоводческом обществе "Сары-Арка" в дачном жилом доме скончались на месте 2 детей и 1 мужчина, госпитализирована в больницу женщина; в мкр.Ынтымак Абайского района г.Шымкент, в частном жилом доме скончалась на месте женщина 1997 г.р.; в п.Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области, в частном жилом доме получила отравление угарным газом и госпитализирована в больницу женщина; в садоводческом коллективе "Авторемонтник" г.Актобе Актюбинской области в дачном жилом доме получил отравление угарным газом и госпитализирован в больницу ребенок 2006 г.р.; в с.Карасор Экибастузского района Павлодарской области в частном жилом доме получили отравление угарным газом и госпитализированы взрослый 1994 г.р. и ребенок 2016 г.р.

Из-за неисправности печного отопления на природном газе погиб 1 человек и госпитализировано 4 человека: в с.Еркинкала г.Атырау в частном жилом доме получили отравление и скончалась на месте женщина 1955 г.р. и госпитализирована женщина 1950 г.р.; в мкр.Мерей г.Жанаозен Мангистауской области в частном жилом доме получили отравление и госпитализированы 2 женщины и 1 ребенок.

Основными нарушениями правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей являются: прогары и трещины в конструкции печи, забитый дымоход, использование неисправного печного и газового оборудования, отсутствие отступки от сгораемых конструкций, отсутствие разделки дымоходов, отсутствие металлического предтопочного листа, розжиг печей горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная чистка дымохода от образовавшейся сажи, превышение длины дров для растопки печи, перекаливание печей, использование воздуховодов системы вентиляции в качестве дымовых каналов, оставленные без присмотра топящиеся печи.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей;

5) топить печи в помещениях во время проведения в них мероприятий с массовым пребыванием людей;

6) топить печи сверх установленного инструкциями по эксплуатации времени;

7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты водой.

Не допускается размещать горючие вещества, материалы, изделия и оборудование на расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до остальных нагретых частей печей.

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Топливо (уголь) должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых строений.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

1) одного раза в три месяца – для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия.

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