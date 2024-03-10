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Три человека погибли от отравления угарным газом в ВКО

Три человека погибли от отравления угарным газом в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 18:41 Фото: Zakon.kz
Три человека погибли, еще двое пострадали от отравления угарным газом в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, первый случай произошел 8 марта в Уланском районе. 

"В жилом доме без признаков жизни обнаружена женщина 1950 года рождения, а также в первую городскую больницу с признаками отравления угарным газом доставлен ее сын 1973 года рождения", – говорится в сообщении.

Причиной стал неочищенный дымоход.

"Второй случай произошел в Шемонаихинском районе 10 марта. В селе Камышенка от отравления угарным газом скончались дома женщина 1965 года рождения и ее сын 1989 года рождения. Второй сын 1986 года рождения госпитализирован тяжелом состоянии", – сообщили в МЧС.

Причиной трагедии стало задымление печи.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 29 февраля в селе Федоровка Костанайской области в частном доме 33-летняя женщина и трое детей получили отравление угарным газом легкой степени. 

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