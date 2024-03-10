Три человека погибли от отравления угарным газом в ВКО

Фото: Zakon.kz

Три человека погибли, еще двое пострадали от отравления угарным газом в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС Казахстана, первый случай произошел 8 марта в Уланском районе. "В жилом доме без признаков жизни обнаружена женщина 1950 года рождения, а также в первую городскую больницу с признаками отравления угарным газом доставлен ее сын 1973 года рождения", – говорится в сообщении. Причиной стал неочищенный дымоход. "Второй случай произошел в Шемонаихинском районе 10 марта. В селе Камышенка от отравления угарным газом скончались дома женщина 1965 года рождения и ее сын 1989 года рождения. Второй сын 1986 года рождения госпитализирован тяжелом состоянии", – сообщили в МЧС. Причиной трагедии стало задымление печи. Ранее сообщалось о другом происшествии. 29 февраля в селе Федоровка Костанайской области в частном доме 33-летняя женщина и трое детей получили отравление угарным газом легкой степени. Читайте также Мужчину сбили насмерть в Алматинской области Водитель не спал сутки за рулем и погиб при ДТП в Атырауской области

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