Автобус с 55 узбекистанцами сломался на трассе в Павлодарской области

Среди пассажиров автобуса было двое детей.

В субботу, 12 января, в Аксуском районе Павлодарской области на трассе Астана – Павлодар сломался автобус, в котором находились 55 граждан Республики Узбекистан, передает Zakon.kz со ссылкой на ГУ "Отдел внутренней политики города Аксу".

ЧП произошло в 14.09, в 30 км от поселка Калкаман города Аксу. Автобус марки Van Hool, г/н 410 DNB 13, перевозил граждан Республики Узбекистан, из них 2 детей, из Ташкента в Красноярск.

В кратчайшее время акимат города Аксу совместно с отделом ЧС эвакуировал пассажиров автотранспорта в школу станции Спутник, где им была оказана необходимая помощь.

Гражданам Узбекистана предоставлено теплое помещение, питание и условия для проживания до восстановления исправности автобуса. В медицинской помощи иностранцы не нуждаются.

Автобус отбуксирован в город Павлодар на ремонт.

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