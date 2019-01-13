Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Произошли назначения в дипкорпусе, а также в регионах страны.

На уходящей неделе произошли кадровые перестановки в дипломатическом корпусе, а также в регионах Казахстана, передает Казинформ.

Асхат Оразбай назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Асхат Оразбай родился 2 декабря 1960 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызсская Республика). Окончил Ташкентский государственный университет.

В разные годы работал военным переводчиком в Демократической Республике Афганистан, редактором Гостелерадио, преподавателем, заместителем декана факультета востоковедения Казахского государственного университета, вторым секретарем, помощником министра иностранных дел РК. Занимал должности первого секретаря, советника Посольства РК в Исламской Республике Иран, заместителя директора департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК, политического советника специальной миссии ООН по Афганистану, директора департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РК. Затем находился на должностях генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от РК и Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Туркменистане.

С 2012 года являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Индонезия, с 2015 года - Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Республике Филиппины по совместительству.

Руководителем аппарата акима ВКО назначен Жасулан Сарсебаев.

Жасулан Сарсебаев родился в 1986 году в Аягозе. По образованию юрист, в 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году директором Семипалатинского филиала республиканского общественного объединения "Казахстанская ассоциация молодых юристов".

С 2008 по 2011 годы работал главным специалистом, затем начальником отдела в управлении внутренней политики ВКО, с 2011 по 2012 годы - заместителем начальника областного управления культуры.

В августе 2015 года Жасулан Сарсебаев возглавил областное управление туризма и внешних связей.

Григорий Акулов назначен акимом Шемонаихинского района ВКО.

Григорий Иосифович Акулов родился 21 апреля 1966 года в селе Медведка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт по специальности "Ветеринария". После окончания института работал старшим, затем главным ветеринарным врачом совхоза "Белокаменский" Шемонаихинского района.

С марта 2008 года - начальник ГУ "Отдел сельского хозяйства Шемонаихинского района". С апреля 2010-го по май 2011 года - заместитель акима Шемонаихинского района. С мая 2011-го по декабрь 2018 года работал акимом Бородулихинского района.

Акимом Бородулихинского района ВКО назначена Ольга Булавкина.

Ранее она занимала пост заместителя акима Усть-Каменогорска.

Аскар Жанахмет назначен руководителем управления ГАСК Атырауской области.

Аскар Жанахмет имеет строительное и экономическое образование.

Начал свой трудовой путь в частном секторе менеджером в 2006 году, позднее занимал должность генерального директора частной компании. В 2012 году начал работу на государственной службе в должности главного специалиста, инспектора, заместителя руководителя отдела, заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области. С 1 августа 2017 года занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ области, с 11 января 2018-го - руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области.

Александр Бабенко назначен руководителем управления по контролю за использованием и охраной земель Павлодарской области.

Александр Бабенко родился в 1966 году. В 1987 году окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, в 2007 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности правоведение.

С 1983 года по 1992 год служил в органах внутренних дел Казахстана, с 1992-го по 2008 год работал индивидуальным предпринимателем, председателем наблюдательного совета, генеральным директором ТОО "Токката". С апреля 2014 года по май 2015 года был заместителем руководителя, руководителем управления предпринимательства, торговли и туризма Павлодарской области.

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