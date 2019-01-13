В Алматы пропал молодой музыкант

Двадцатилетнего парня ищут уже полтора месяца.

Молодого человека, который за месяц до своего 20-летия, в ноябре 2018 года, ушел из дома, разыскивают в Алматы. Полиция, по словам матери исчезнувшего парня, согласилась принять заявление о пропаже ее сына через полтора месяца после его ухода.

"Два раза обращалась в органы, посоветовали для начала самостоятельно узнать в больницах, моргах и бюро несчастных случаев, у друзей. Друзей знакомых обзвонила, никто вообще его в городе не видел. Все инстанции (морги и так далее) тоже осмотрела, обзвонила, тоже нет. Вот, сегодня заявление приняли", — сообщила Надежда Киор корреспонденту Sputnik Казахстан.

Она напомнила приметы сына, Платона Киора.

"Киор Платон Андреевич. Ушел 21 ноября 2018 года в 18.00 из дома, расположенного на пересечении улиц Абая и Жарокова в Алматы. Рост 180 сантиметров, худощавый, глаза карие, волосы средне русые волнистые. Уши проколоты, остались следы от серег-туннелей. Множественные татуировки на руках, груди. Самая крупная — на правой руке в форме черепа. Был одет в узкие темные брюки, удлиненную куртку болотного цвета, черные ботинки на замке, черную шапку с красной полосой", — подчеркнула мама Платона Надежда Киор.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении сына, Надежда просит сообщить по телефону +7 701 733 08 05.

В социальных сетях также распространяют сообщение о пропавшем молодом человеке. Автор описывает Платона как талантливого музыканта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!