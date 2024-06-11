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Пропавшего 19-летнего парня пятые сутки ищут в ЗКО

Пропавшего 19-летнего парня пятые сутки ищут в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 20:50 Фото: Instagram/policebqo
В Западно-Казахстанской области пятые сутки ищут пропавшего 19-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции ЗКО, 10 июня с заявлением в полицию обратилась жительница поселка Рубежка Байтерекского района, которая сообщила, что ее сын, Исраилов Игорь Витальевич, 2005 года рождения, 6 июня примерно в 08:20 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

В полиции отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На установление его местонахождения ориентирован весь личный состав ДП ЗКО. Сегодня появились подробности исчезновения юноши.

"Установлено, что он ушел в поисках работы. Ранее неоднократно уходил без предупреждения родственников и подрабатывал в крестьянских хозяйствах. Если кому-либо известно об его местонахождении, просим сообщить в полицию по номеру "102", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гвардейцы в Шымкенте нашли пропавшего четырехлетнего ребенка. 

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