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Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO выпустил тизер восьмого сезона.

Фото : Youtube.com14 января 2019, 09:34

Тизер нового, восьмого сезона сериала «Игры престолов» выпустил телеканал НВО, сообщает Zakon.kz.

Телесериал снят по мотивам романа "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году.

За время своего существования телепроект получил 38 премий "Эмми".

В 2018 году "Игра престолов" признана лучшим драматическим сериалом по версии "Эмми".

В конце ролика сообщили, что сезон стартует 14 апреля.


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