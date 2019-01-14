Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO выпустил тизер восьмого сезона.

Тизер нового, восьмого сезона сериала «Игры престолов» выпустил телеканал НВО, сообщает Zakon.kz.

Телесериал снят по мотивам романа "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году.

За время своего существования телепроект получил 38 премий "Эмми".

В 2018 году "Игра престолов" признана лучшим драматическим сериалом по версии "Эмми".

В конце ролика сообщили, что сезон стартует 14 апреля.

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