Названа дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
Телеканал HBO выпустил тизер восьмого сезона.
Фото : Youtube.com14 января 2019, 09:34
Тизер нового, восьмого сезона сериала «Игры престолов» выпустил телеканал НВО, сообщает Zakon.kz.
Телесериал снят по мотивам романа "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась в 2011 году.
За время своего существования телепроект получил 38 премий "Эмми".
В 2018 году "Игра престолов" признана лучшим драматическим сериалом по версии "Эмми".
В конце ролика сообщили, что сезон стартует 14 апреля.
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