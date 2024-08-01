"Игра в кальмара: 2-й сезон": появились тизер и дата выхода

Netflix опубликовал тизер второго сезона "Игра в кальмара", а также назвал дату его выхода, сообщает Zakon.kz.

На аккаунтах стримингового сервиса 1 августа появился короткий ролик с кадрами продолжения нашумевшего сериала. Также Netflix опубликовал обращение режиссера создателя "Игры в кальмара" Хван Дон Хёка, в котором говорится, что продолжение сериала стартует 26 декабря 2024 года. А третий, финальный, сезон выйдет в 2025 году.

"Сон Ки Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова присоединяется к игре..." – анонсирует режиссер сюжет нового сезона.

"Игра в кальмара" вышел в сентябре 2021 года и стал самым популярным сериалом Netflix. В 2022 году южнокорейский сериал получил премию "Эмми" за лучшую режиссуру и сценарий.