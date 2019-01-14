Нуралы Киясов признался в нанесении ударов ножом Денису Тену

Я полностью признаю свою вину, но в части того, что мы это планировали, отказываюсь — заявил Киясов.

Обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал вину в содеянном, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Нуралы Киясов обвиняется в нанесении ножевых ранений, приведших к смерти спортсмена.

"Я полностью признаю свою вину, но в части того, что мы это планировали, отказываюсь", — заявил Нуралы Киясов.

Помимо Киясова на скамье подсудимых Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева. Мужчина также обвиняется в убийстве, а женщина — в недонесении о преступлении. На слушаниях в пятницу Кудайбергенов утверждал, что убийство не было спланировано и он не бил Тена ножом. Толыбаева, в свою очередь, заявила, что до последнего не знала о намерении парней красть зеркала с припаркованных в городе автомашин.

Процесс проходит на казахском языке в специализированном суде по уголовным делам Алматы.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб от обильной кровопотери в результате схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.

На следующий день после трагедии были задержаны двое подозреваемых — Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, которых позже обвинили в разбое и убийстве спортсмена. Также стало известно, что у парней была сообщница. Спустя неделю полиция сообщила о задержании Жанар Толыбаевой, которую обвинили в недонесении о преступлении. В ходе расследования выяснилось, что Кудайбергенов и Толыбаева находятся в отношениях и ждут ребенка.

Мать Дениса Тена не верит в случайность произошедшего и утверждает, что убийство было заказным. Все подсудимые отрицают спланированный характер преступления.

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