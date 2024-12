Пассажирский самолет разбился в Южной Корее

29 декабря при посадке в аэропорту Муан разбился самолет авиакомпании Jeju Air, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства Yonhap, на его борту было не менее 175 человек. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и на скорости врезался в ограждение. По предварительным данным погибли 28 человек.

NOW — A plume of dark gray smoke rises at Muan International Airport in South Korea, after a Jeju Air plane carrying 175 passengers and six flight attendants veered off the runway and crashed into a fence pic.twitter.com/7yHFbjC4G9 — Overton (@overton_news) December 29, 2024

"Самолет, на борту которого находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращался из Бангкока", – говорится в материале агентства.

Airplane veers off runway, crashes at airport in S. Korea's Muan https://t.co/7YoZZBs5FD — Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 29, 2024

На борту разбившегося самолета Boeing 737 авиакомпании Jeji Air находились 173 гражданина Южной Кореи и два гражданина Таиланда, передает Yonhap.

Сейчас в аэропорту проводится спасательная операция, власти выясняют на месте причины произошедшего.

‼️Footage showing the crash of the plane in South #Korea’s #Muan International Airport earlier; number of casualties has risen to 28, per Yonhap. https://t.co/J9vXhbosLH pic.twitter.com/StUxG6QDok — SyrianOSINT (@SyrianOsint) December 29, 2024

Yonhap пишет, что воздушное судно столкнулось с птицами во время взлета. Это и послужило причиной отказа шасси.

Фото: flightradar24

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок приказал соответствующим правительственным учреждениям приложить все усилия для проведения спасательных операций после смертельной авиакатастрофы в аэропорту на юго-западе страны.

На видео показан момент попадания птицы в двигатель самолета Boeing 737.

The plane involved in the Muan Airport accident appears to have had a small explosion mid-air. Was it caused by a bird strike while in the air?



무안공항 pic.twitter.com/nTT1qS2Efj — الاحداث السورية (@R_rty45) December 29, 2024

А 26 декабря вторая по величине авиакомпания Японии подверглась кибератаке.