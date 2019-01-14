Взрыв в Шахтах: один погиб, судьба четверых неизвестна

Погибла женщина, семь человек спасены, судьба четырех остается неизвестной.

В МЧС уточнили данные о взрыве газа в жилом доме в Шахтах, передает ТАСС.

МЧС России уточнило последние данные по погибшим и пострадавшим при взрыве газа в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области: погибла женщина, семь человек спасены, судьба четырех остается неизвестной.

"В разрушенных квартирах проживали 12 человек. Из них семь спасены, один погиб, судьба четырех человек устанавливается", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Представитель министерства уточнил, что в квартире № 71 находились три человека: одна женщина погибла, спасены ребенок и мужчина. В квартире № 72 была одна женщина, ее судьба неизвестна. "В 68-й квартире проживали три человека, их судьба устанавливается. В 67-й квартире на восьмом этаже находились пять человек, они спасены", - отметили в МЧС.

Там также не подтвердили информацию о гибели ребенка.

"Эту информацию не подтверждаем. На данный момент один погибший - это женщина", - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что к возможной эвакуации пострадавших подготовлен самолет Ан-148 с медицинскими модулями.

"В аэропорту Ростова-на-Дону для проведения санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен самолет Ан-148 с медицинскими модулями", - сказал представитель ведомства.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что спасатели открыли телефон горячей линии. "На базе Главного управления МЧС России по Ростовской области открыт телефон горячей линии: 8 863 239 99 99", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работают более 200 спасателей, а также восемь психологов. "Поисково-спасательные работы продолжаются. Группировка привлеченных сил и средств: от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) 228 человек, 65 единиц техники, в том числе от МЧС России 154 человека личного состава, 37 единиц техники", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в Шахты направлены специалисты Центра экстренной психологической помощи по Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что до взрыва одна из жительниц дома почувствовала утечку газа. "Это взрыв бытового газа, совершенно точно. Якобы в одной из квартир женщина почувствовала утечку газа, собиралась обратиться в соответствующие [органы]", — сказал он. В настоящее время готовятся списки жильцов для выселения из дома.

По данным ведомства, в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах.

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