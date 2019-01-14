Подсудимый о гибели Дениса Тена: Это судьба

В ходе следствия Кудайбергенов сначала взял вину на себя, однако потом заявил, что совершал лишь кражу.

В суде адвокат стороны обвинения Нурлан Устимиров провел допрос второго подозреваемого в деле об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Арман Кудайбергенов несколько раз в ходе следствия менял показания, брал на себя вину в убийстве, а потом отказывался от своих слов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как выяснилось из разговора сторон, Кудайбергенов давал показания в ходе следствия добровольно. При этом он не согласен с теми доводами, которые приводил во время следственного эксперимента. По его словам, часть событий того дня он забыл, а в остальном решил все-таки рассказать суду правду.

"Я поддерживаю те показания, которые дал в суде. Я что-то мог забыть, что отдал зеркало, например. (...) Это были первоначальные показания. Это было, когда я брал на себя вину, после этого я решил говорить правду", - сказал Кудайбергенов.

Насчет самого нападения Кудайбергенов сообщил, что с Денисом Теном у них завязалась драка, однако он не бил спортсмена. Нож, которым убили Тена, находился в сумке главного подозреваемого Нуралы Киясова. В итоге тот и нанес смертельное ножевое ранение. Также Арман Кудайбергенов добавил, что во время драки с Теном он упал и потерял сознание. Причастность к заказному убийству подозреваемый при этом отрицает.

"Я не признаю своей вины. Я совершил кражу, Тен меня увидел, мы подрались, у нас не было умысла убить человека. Мы совершили открытое хищение. С этим я согласен, а с остальным - нет. Нож был в сумке, она была у Киясова. После того как он увидел, что меня бьют. Я до сих пор не могу понять, почему он использовал нож. Между нами не было сговора. Я предложил украсть зеркала, решить финансовые проблемы", - добавил Кудайбергенов.

Сторона обвинения заявила в суде, что зеркала преступники снимали около 30 минут.

"Простите меня, но многое произошло не так, как вы думаете. Это не было заказом, не было такого умысла. Мы пошли на это только, чтобы совершить кражу. Это судьба", - заявил подозреваемый.

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