Информацию о гибели инспектора при погоне за браконьерами опровергли в МСХ

Он находится в коме.

В Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о деталях нападения на инспекторов госпредприятия "Охотзоопром" в Карагандинской области, передает Казинформ.

На пресс-конференции пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства РК Сакен Калкаманов рассказал, что происшествие случилось 13 января на территории Нуринского района Карагандинской области. Группа инспекторов госпредприятия при охране редких животных в окрестностях плотины "Ак кошкар", расположенной в юго-западном направлении от озера Тенгиз, обнаружила свежие автомобильные следы.

"При преследовании браконьеров, одна из автомашин инспекторов забуксовала и отстала. Экипаж второй машины с инспекторами Ницык и Нургалиева, продолжили преследование, пытаясь задержать браконьеров производивших отстрел сайгаков, скрывавшихся на двух автомашинах марки Тойота Ленд Крузер серебристого и белого цветов. При этом браконьеры угрожали оружием из окон автомашин, направляя его в сторону инспекторов. В ответ на это инспекторы применили служебное оружие, сделав два предупредительных выстрела в воздух, а также была предпринята попытка остановки транспортного средства браконьеров выстрелами в колеса", - рассказал он.

По его словам, инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин, из которой вышли три человека спортивного телосложения с оружием.

"Браконьеры сразу оказали активное сопротивление и избили инспекторов Ницык и Нургалиева. При этом браконьерами были изъяты из автомашины прибор GPS и ключи зажигания, тем самым они обрекли инспекторов на смерть в экстремально-климатических условиях", - рассказал Сакен Калкаманов.

Придя в сознание инспектор Ницык увидел лежащего лицом вниз Нургалиева без сознания. Он оказал первую помощь, попытался остановить кровотечение из головы. По рации связался со вторым экипажем, но указать точное местоположение для успешного поиска в связи с отсутствием GPS не было возможности. Поиск затруднялся так же усиливающимся бураном. По словам пресс-секретаря, для осуществления поиска так же были ориентированы службы комитета по ЧС.

Между тем, на место совершения преступления в 18:10 была вызвана следственно-оперативная группа Нуринского РОВД, ориентирован РОВД Улытауского района на перехват браконьеров. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 107 Уголовного кодекса.

"Около 20:30 второму экипажу инспекторов удалось обнаружить пострадавших, после чего они были доставлены в № 1 городскую больницу Астаны. Инспектор Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму, находится на искусственной вентиляции легких в состоянии комы, инспектору Ницык нанесены тяжелые телесные повреждения", - пояснил он.

При этом председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства Каир Рыскельдинов уточнил, что ранее распространенная информация о том, что при нападении погиб инспектор ошибочная.

"Когда мы утром получили информацию от РГП "ПО "Охотзоопром" нам была предоставлена информация, что одного человека ранили и второй - находится в предсмертном состоянии. У него сейчас тяжелое состояние. По обращению родственников, мы уточнили о его состоянии. В данный момент мы сообщаем, что Нургалиев жив, но находится в коме", - отметил в свою очередь пресс-секретарь комитета Сакен Дилдахмет.

Ранее пресс-служба комитета сообщила, что в Караганде браконьеры напали на инспекторов "Охотзоопрома", при этом говорилось, что один инспектор погиб.

По данным Минсельхоза, охрана сайгаков в 2018 году осуществлялась силами 191 инспекторов, 31 мобильной группой на площади 93 млн га. В прошлом году инспекторы выявили 154 уголовно-наказуемых факта (145 в 2017 году) и 234 административных правонарушений, в том числе 73 уголовно-наказуемых факта браконьерства на сайгака. Ущерб составил 1,8 млрд тенге. С браконьеров взыскано 349 млн тенге наложенных штрафов и исков.

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